Κάτια Δανδουλάκη: Εύχομαι ο Πέτρος Φιλιππίδης να επιστρέψει στο θέατρο

Για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον λόγο που απέχει από την τηλεόραση μίλησε η Κάτια Δανδουλάκη στον ΑΝΤ1.

Η Κάτια Δανδουλάκη εξήγησε στον Γιώργο Λιάγκα τον λόγο που απέχει φέτος από την τηλεόραση: «Τη λατρεύω την τηλεόραση και με λατρεύει. Είμαι σε μια φάση τώρα που δύσκολα θα ενθουσιαστώ με κάτι. Αν υπάρχει κάποιος ρόλος που να μου δώσει χαρά και ενθουσιασμό, θα το έκανα. Αυτή τη στιγμή δεν είχα κάποια πρόταση που να αξίζει. Θέλω να είναι ένας ρόλος που να με δυσκολέψει για να τον κάνω. Εγώ δυσκολεύομαι πάντα. Είμαι της μελέτης και τίποτα δεν κάνω εύκολα».

Στο ερώτημα αν θα μπορούσε ο Πέτρος Φιλιππίδης να επιστρέψει στο θέατρο, η Κάτια Δανδουλάκη είπε: «Θα σου απαντήσω με τον δικό μου τρόπο. Την τελευταία φορά που πήγα στο δικαστήριο ήταν τον χειμώνα που μας πέρασε. Έμειναν άναυδοι, ήταν μπροστά μου ο Πέτρος και είπα “εύχομαι το καλό για όλους μας”. Αυτό παρεξηγήθηκε. Όλοι πέρασαν μια δοκιμασία και είπα ας καταλήξει κάπου καλά για όλους γιατί παίρνουμε μαθήματα για όλους. Εύχομαι ο Πέτρος να βρει τον εαυτό του, δεν μπορώ να καταραστώ. Να επιστρέψει να κάνει κάτι δημιουργικό και να έχουμε πάρει όλοι ένα μέγιστο μάθημα».