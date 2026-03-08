Θεσσαλονίκη: Οδηγός έκανε... fly over στη νησίδα για να αποφύγει την κίνηση - Βίντεο

Ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε να «καβαλήσει» τη νησίδα στον Περιφερειακό της πόλης, είτε για να αποφύγει την κίνηση, είτε γιατί διαπίστωσε ότι είχε ακολουθήσει λάθος πορεία.

Σε κάθε περίπτωση, προχώρησε σε μία σοβαρή παραβίαση του ΚΟΚ και τα στοιχεία του μπορούν να γίνουν γνωστά στις Αρχές έτσι ώστε να του επιβληθούν κυρώσεις, από το παρακάτω βίντεο, που ανάρτησε χρήστης του TikTok κι έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Ο συγκεκριμένος οδηγός εξήλθε από την περιφερειακή οδό στον κόμβο Τριανδρίας και ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Κυριακίδη, αποφάσισε να καβαλήσει το διάζωμα και να επιστρέψει στο ρεύμα της λεωφόρου προς την περιφερειακή οδό.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο (7/3), που η περιφερειακή οδός ήταν αποκλεισμένη στο συγκεκριμένο σημείο από την Τροχαία λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Flyover.