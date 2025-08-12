Ozzy Osbourne: Δάκρυα αλλά και πολλές αστείες ιστορίες στην κηδεία του

Την εμπειρία του από την κηδεία του Ozzy Osbourne στις 30 Ιουλίου στην Αγγλία, μοιράστηκε ο μπασίστας των Metallica, Ρόμπερτ Τρουχίγιο που έδωσε το παρόν με τη σύζυγό του, τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, τον Ελτον Τζον κ.α. «Είμασταν λίγοι αλλά ήταν πολύ όμορφα. Και οι αποχαιρετισμοί που ακούστηκαν ήταν πραγματικά εξαιρετικοί. Ηταν πολύ βαριά η ατμόσφαιρα αλλά παράλληλα μερικοί λόγοι ήταν πολύ αστείοι. Κλάψαμε πολύ βέβαια», τόνισε ο Ρόμπερτ Τρουχίγιο στον ραδιοφωνικό σταθμό Sirius XM.

Εγκάρδια λόγια

Ο Τρουχίγιο είπε ότι τα μέλη των Black Sabbath ολοκλήρωσαν τους λόγους τους με τον μπασίστα Γκίζερ Μπάτλερ να κλαίει. «Ηταν πολύ δύσκολο για αυτόν αλλά ο αποχαιρετισμός του ήταν συγκλονιστικός. Πριν ξεκινήσει η τελετή έβρεχε για αρκετή ώρα αλλά όσο προχωρούσε αυτή, ο καιρός άλλαζε και γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Η κόρη του Ozzy, Κέλι τραγούδησε και φαινόταν σαν τους στίχους της να τους έπαιρνε ο αέρας. Ηταν σαν ο Ozzy να της έκανε πλάκα. Όταν τελικά μίλησε ο Γκίζερ Μπάτλερ για τον Ozzy, είχε βγει ήλιος και από εκεί και μετά ήταν πολύ όμορφα, μαγικά».

Στη συνέχεια, καθώς οι καλεσμένοι μιλούσαν για τον Ozzy άρχισαν να θυμούνται διάφορες ιστορίες μαζί του. «Ηταν τόσες πολλές ιστορίες και μερικές ήταν πολύ αστείες. Χαίρομαι πολύ που ήμουν εκεί και είχα την ευκαιρία να μοιραστώ λίγες στιγμές με την οικογένεια. Τα λόγια που ακούστηκαν ήταν πολύ εγκάρδια», είπε ο Ρόμπερτ Τρουχίγιο.