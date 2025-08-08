Ozzy Osbourne: «Δεν είχα ιδέα ότι αρέσω σε τόσους πολλούς ανθρώπους»

«Δεν είχα ιδέα ότι αρέσω σε τόσους πολλούς ανθρώπους». Αυτή εκμυστηρεύθηκε ο Ozzy Osbourne λίγο μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ, στις 5 Ιουλίου. Αυτή τη διαπίστωση, ο Ozzy την έκανε στη σύζυγό του, Σάρον η οποία έκανε τη σχετική αποκάλυψη σε συνέντευξή της στο Pollstar. «Ο Ozzy ζούσε πάντα στη δική του φούσκα», πρόσθεσε η Σάρον που είπε επίσης ότι για τον Ozzy ήταν πολύ συναισθηματική βραδιά και για έναν ακόμα λόγο: Επειδή έπαιξε ξανά με τον ντράμερ, Μπιλ Γουόρντ ο οποίος απείχε από τις δραστηριότητες των Black Sabbath τα τελευταία χρόνια και βρέθηκε ξανά μαζί τους στη σκηνή του Villa Park στις 5 Ιουλίου.

Μεγάλη επιτυχία

Για εκείνη τη συναυλία, η Σάρον Οζμπορν σχολίασε ότι «ήταν μεγάλη επιτυχία γιατί ήταν γεγονός φαινόμενο. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που κάποιος αποσύρεται, το γεγονός μεταδίδεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο και τα έσοδα πήγαν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος αποχαιρέτησε με αυτό τον τρόπο. Ηταν ο τέλειος τρόπος να τελειώσεις μια καριέρα που είχε τέτοια διάρκεια».

Στις 18 Αυγούστου θα μεταδοθεί από το BBC One το ντοκιμαντέρ «Ozzy Osbourne: Coming Home» που επικεντρώνει στα τρία τελευταία χρόνια του Ozzy, με τη συμμετοχή της οικογένειάς του. Παράλληλα, αναζητείται ο σκηνοθέτης της ταινίας που θα αφορά στη σχέση του Ozzy με τη Σάρον, ταινία που βρίσκεται στα σχέδια της Sony Pictures από το 2021.