Έβερεστ: Κι όμως δεν είναι η υψηλότερη κορυφή του κόσμου - Το κρυμμένο μυστικό

Ποια βουνά διεκδικούν τον τίτλο του... υψηλότερου όρους στον κόσμο

Έβερεστ: Κι όμως δεν είναι η υψηλότερη κορυφή του κόσμου - Το κρυμμένο μυστικό

Ορειβάτες κατευθύνονται προς τη βάση για την κορυφή του Έβερεστ (Νεπάλ)

Ενώ η κοινή γνώμη θεωρεί το Έβερεστ ως την ψηλότερη κορυφή του κόσμου, η επιστήμη αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Το βουνό Mauna Kea στις νήσους Χαβάης, μετρούμενο από τον πυθμένα της θάλασσας έως την κορυφή του, ξεπερνά τα 10.210 μέτρα, κατακτώντας έτσι τον τίτλο του ψηλότερου βουνού της Γης! Αυτή η διαφορά αναδείχθηκε μέσα από ακριβείς γεωδαιτικές μετρήσεις και λεπτομερή εξέταση του σχήματος του πλανήτη μας.

Οι ειδικοί της NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ) επισημαίνουν ότι η Γη δεν είναι μια τέλεια σφαίρα, αλλά είναι ελαφρώς πεπλατυσμένη στους πόλους και διογκωμένη στον Ισημερινό. Αυτό σημαίνει ότι το ύψος των βουνών μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους.

Οι συζητήσεις και οι ανακαλύψεις για τα... ρεκόρ

Η ανθρωπότητα ανέκαθεν γοητευόταν από τον κόσμο των βουνών. Τα διάφορα ρεκόρ – είτε πρόκειται για την ψηλότερη κορυφή, τη μεγαλύτερη μάζα ή τις πιο απότομες πλαγιές – αποτελούν πηγή συναρπαστικών συζητήσεων και ανακαλύψεων. Με την εξέλιξη της σύγχρονης επιστήμης, αποκτούμε μια ολοένα και ακριβέστερη εικόνα για το πώς πρέπει να ερμηνεύεται η έννοια του «ψηλότερου βουνού».

Τρεις διεκδικητές

  1. Όρος Everest (8.848 μέτρα): Παραμένει το ψηλότερο σημείο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο κριτήριο.

  2. Chimborazo (Εκουαδόρ): Λόγω της διόγκωσης του Ισημερινού, η κορυφή του Chimborazo βρίσκεται πάνω από 2.000 μέτρα πιο μακριά από το κέντρο της Γης σε σχέση με το Έβερεστ. Έτσι, αν μετρούσαμε την απόσταση από τον πυρήνα του πλανήτη, αυτό θα ήταν το ψηλότερο.

  3. Mauna Kea (Μάουνα Κέα) στη Χαβάη: Αν μετρήσουμε το ύψος των βουνών από τη βάση τους, το Mauna Kea παίρνει την πρωτιά. Αυτό το ηφαίστειο της Χαβάης ξεκινά από τον πυθμένα του ωκεανού και από εκεί φτάνει σε ύψος άνω των 10.000 μέτρων μέχρι την κορυφή του.

Συνεπώς, στην ερώτηση «ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στον κόσμο;», η απάντηση είναι: εξαρτάται από το πώς μετράμε. Οι επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι λόγω του σχήματος του πλανήτη μας και της ποικιλίας των μεθόδων μέτρησης, δεν υπάρχει ένας μοναδικός, απόλυτος νικητής, αλλά διάφοροι «ψηλότεροι» με διαφορετικές έννοιες.

*Με πληροφορίες από divany

