Νεπάλ: Ελικόπτερο διάσωσης συνετρίβη εν μέσω ασυνήθιστης χιονόπτωσης που «έκλεισε« το Έβερεστ

Σε αυτή τη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 4 Οκτωβρίου 2025 και δημοσιεύτηκε από τον Lingsuiye, χωρικοί με τα βόδια και τα άλογά τους ανεβαίνουν στο βουνό κατά τη διάρκεια των προσπαθειών διάσωσης για να φτάσουν σε εκατοντάδες πεζοπόρους που έχουν παγιδευτεί από την έντονη χιονόπτωση σε τουριστικούς κατασκηνωτικούς χώρους σε μια πλαγιά του Έβερεστ στο Θιβέτ

Ένα μικρό ιδιωτικό ελικόπτερο διάσωσης που επιχειρούσε στον απεγκλωβισμό πεζοπόρων, που παγιδεύτηκαν στο Έβερεστ, το οποίο πλήττεται από ασυνήθιστα έντονη χιονόπτωση, συνετρίβη όταν προσπάθησε να προσγειωθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ. Ο πιλότος επέζησε, ενώ είναι ασαφές αν έχουν διασωθεί οι εγκλωβισμένοι πεζοπόροι.

An Altitude Air helicopter has met with an accident at Lobuche in the Everest region this morning, 29.10.2025. The pilot is said to be safe. Details to follow. pic.twitter.com/d0Ofd060hT — Everest Today (@EverestToday) October 29, 2025

Νεπάλ και Κίνα, έχουν ήδη κλείσει την περιοχή για τους τουρίστες εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, καθώς ο κυκλώνας Montha από τον Κόλπο της Βεγγάλης σάρωσε την Ινδία, εγκαινιάζοντας μια δεύτερη περίοδο έντονης χιονόπτωσης στα Ιμαλάια αυτόν τον μήνα, και αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις και χιόνια την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Οι αρχές στο Νεπάλ έχουν σταματήσει την πεζοπορία σε πολλές διαδρομές πεζοπορίας λόγω βροχής σε χαμηλότερα υψόμετρα και έντονης χιονόπτωσης σε υψηλότερα μονοπάτια και προέτρεψαν τους πεζοπόρους να μην τολμήσουν να βγουν έξω ή να συνεχίσουν τις πεζοπορίες τους στις περιοχές Annapurna, Manaslu και Dhaulagiri, όπου βρίσκονται μερικές από τις υψηλότερες κορυφές του κόσμου. Στη θιβετιανή πλευρά του Έβερεστ, οι πωλήσεις εισιτηρίων είχαν ανασταλεί από το απόγευμα της Τρίτης, καθώς οι δρόμοι πάγωσαν και η ορατότητα μειώθηκε, δημιουργώντας αδιάβατες συνθήκες για την κυκλοφορία των οχημάτων, σύμφωνα με το τμήμα τουρισμού της κομητείας Tingri. Δεν ήταν σαφές εάν υπήρχαν τουρίστες παγιδευμένοι στην περιοχή του Έβερεστ στο Θιβέτ. Το γραφείο Τύπου της θιβετιανής κυβέρνησης δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Τα δεδομένα πρόγνωσης καιρού δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στο Tingri αναμένεται να πέσουν περαιτέρω κάτω από το μηδέν αυτή την εβδομάδα. Στις αρχές Οκτωβρίου, μια χιονοθύελλα εγκλώβισε εκατοντάδες πεζοπόρους κοντά στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ στην πλευρά του Θιβέτ. Όλοι οι πεζοπόροι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης που διήρκεσε αρκετές ημέρες υπό συνθήκες κατάψυξης. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.