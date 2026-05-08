Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Επισκέφθηκε και το εργοστάσιο Παυλίδη

Snapshot Κατά την ξενάγησή της ενημερώθηκε για τη δραστηριότητα της εταιρείας και τον ρόλο της στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση.

Το εργοστάσιο Παυλίδη λειτουργεί από το 1876 και αποτελεί μία από τις παλαιότερες βιομηχανίες σοκολάτας στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη υπογραμμίζει τη σημασία της αμερικανικής εταιρείας Mondelez International, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και δημιουργεί τοπικές θέσεις εργασίας. Snapshot powered by AI

Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επισκέφθηκε το εργοστάσιο σοκολάτας Παυλίδη στην οδό Πειραιώς.

Κατά την ξενάγησή της ενημερώθηκε για τη δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα και τον ρόλο της στην οικονομία και την απασχόληση.

Το εργοστάσιο Παυλίδη, που λειτουργεί από το 1876, αποτελεί μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες βιομηχανίες σοκολάτας της χώρας.

Το επίσημο προφίλ της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψη της Πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο εργοστάσιο Παυλίδη και ανέφερε: «Ποιος μπορεί να αντισταθεί στη σοκολάτα; Η Πρέσβης @kimberlyguilfoyle ξεναγήθηκε πρόσφατα στο ιστορικό εργοστάσιο σοκολάτας Παυλίδη, για να γνωρίσει περισσότερα για το έργο της αμερικανικής εταιρείας και παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο των snack, @mondelez_international, εδώ στην Ελλάδα. Είναι υπέροχο να βλέπουμε μια επιτυχημένη αμερικανική επένδυση που δημιουργεί τοπικές θέσεις εργασίας και κάνει την καθημερινότητα πιο γλυκιά με τα λαχταριστά της προϊόντα!».

https://www.instagram.com/p/DYC4GqQit8y/

Διαβάστε επίσης