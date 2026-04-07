Νίκος Δένδιας: Συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Τι συζήτησαν

Συνάντηση με την πρεσβευτή των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε, σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για να συζητήσουν τη σύμπραξη Ελλάδας
  • Εθνικής Φρουράς Φλόριντα.
  • Η σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program.
  • Ο Δένδιας ζήτησε να μεταφερθούν ευχαριστίες στον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ για τη συμβολή του στην επίτευξη της συμφωνίας.
  • Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
O Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας την Μ. Τρίτη συναντήθηκε με την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είχα σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την Πρέσβη των ΗΠΑ κα Kimberly Guilfoyle», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός στο «Χ».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε, η περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο Νίκος Δένδιας ζήτησε από την Πρέσβη των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες του στον Υπουργό Πολέμου της Αμερικής, Πιτ Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δική της πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«Είχα σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την Πρέσβη των ΗΠΑ κα Kimberly Guilfoyle.

Στο επίκεντρο η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, της σύμπραξης της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα.

Ζήτησα από την Πρέσβη των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες μου στον Υπουργό Πολέμου της Αμερικής, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δική της πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής.

Επιπλέον, συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων», ανέφερε.

16:54ANNOUNCEMENTS

30 χρόνια Μήτσος: Ο Μυστακίδης στήνει πάρτι στην Τεχνόπολη

16:54ΕΛΛΑΔΑ

«Οδηγός» για το Πάσχα: Οι «χρυσοί κανόνες» και οι «παγίδες» για αρνί, αυγά και κοκορέτσι

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουμε λιγότερες παρανομίες»

16:49ΚΟΣΜΟΣ

«Χρησμός» Βανς: «Έχουμε στη διαθεσή μας όπλα που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει» - Τα ακραία σενάρια

16:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η κυβέρνηση του Ιράν θα πάρει την τελική απόφαση για τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας

16:39LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Αυτό είναι το τέλος της Ασπασίας

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Με άδεια του Στρατού εκτός χώρας για πάνω από 3 μήνες, οι Γερμανοί ηλικίας 17 έως 45 ετών

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή προειδοποίηση Ιράν λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο: Θα βυθιστεί στο σκοτάδι όλη η περιοχή

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Κοκορέτσι: Τα εκπληκτικά οφέλη υγείας της πιο διάσημης πασχαλινής λιχουδιάς

16:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή η δικογραφία για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

16:18ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Εξεταστική Μαϊου με tablet - Τι αλλάζει στη διεξαγωγή των εξετάσεων

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό: Η αθέατη πλευρά της Σελήνης σε φωτογραφία για πρώτη φορά στην ιστορία

16:13WHAT THE FACT

Άλμπερτ Αϊνστάιν: Γιατί έλεγε ότι το μυαλό λειτουργεί «σαν αλεξίπτωτο»

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη επίθεση με νεκρό και τραυματίες στο ισραηλινό προξενείο - Η στιγμή της σύλληψης ενός δράστη

15:55ANNOUNCEMENTS

«Η αλήθεια, χωρίς φίλτρα»: Η EVIOL μιλά ανοιχτά για την ορθή χρήση συμπληρωμάτων διατροφής

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Μουσικός πραγματοποιεί καθιστική διαμαρτυρία έξω από εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, για να αποτρέψει επίθεση από τις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσε την είσοδο στον ράπερ Kanye West - Ποιους λόγους επικαλέσθηκε η κυβέρνηση

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα οχημάτων έξω από τη Λάρισα: Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος 47χρονος

15:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε την περιφέρεια με μεγάλες επενδύσεις και 700 νέες θέσεις εργασίας

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της 65χρονης - Καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ένας πολιτισμός θα πεθάνει σήμερα - Δεν θέλω να συμβεί αλλά μάλλον θα γίνει» - Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Τυμπάκι: «Έφυγε» ο εμβληματικός κουρέας Γιάννης Χριστάκης – Ήταν ο παππούς του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε στο κενό από Ιερά Μονή

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

14:22ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Η αυτοσυγκράτηση έληξε» λέει το Ιράν και απειλεί με χτυπήματα πέρα από τη Μέση Ανατολή - Χτυπήματα στη νήσο Χαργκ λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ - Το Ισραήλ χτύπησε σιδηροδρομική γέφυρα

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την Ειρήνη Μουρτζούκου 10 μήνες μετά τη σύλληψή της - Ενώπιων της Ανακρίτριας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

