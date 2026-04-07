Νίκος Δένδιας: Συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Τι συζήτησαν

O Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας την Μ. Τρίτη συναντήθηκε με την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είχα σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την Πρέσβη των ΗΠΑ κα Kimberly Guilfoyle», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός στο «Χ».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε, η περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο Νίκος Δένδιας ζήτησε από την Πρέσβη των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες του στον Υπουργό Πολέμου της Αμερικής, Πιτ Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δική της πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«Είχα σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την Πρέσβη των ΗΠΑ κα Kimberly Guilfoyle.

Στο επίκεντρο η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, της σύμπραξης της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα.

Ζήτησα από την Πρέσβη των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες μου στον Υπουργό Πολέμου της Αμερικής, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δική της πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής.

Επιπλέον, συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων», ανέφερε.

