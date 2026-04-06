Δένδιας για τα 85 χρόνια από τη γερμανική εισβολή: Πυξίδα μας το έπος της Εθνικής Αντίστασης

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ» για τα 85 χρόνια από την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα αναφέρει: «Η Ελλάδα δεν επέλεξε τη στάση του "επιτήδειου ουδέτερου". Δεν έπαψε να αγωνίζεται, γράφοντας το έπος της Εθνικής Αντίστασης και της Μέσης Ανατολής. Η στάση αυτή παραμένει και σήμερα η πυξίδα μας».

Ο κ. Δένδιας επισημαίνει, στην ανάρτησή του, ότι την εισβολή ακολούθησε η «μακρά νύχτα» της Κατοχής, «με βαρύ τίμημα για τη χώρα, σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές».

Διαβάστε επίσης