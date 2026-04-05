Μεσολόγγι: Γιατί κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης του - Νέο μνημείο για τον δημοσιογράφο Μάγιερ

Σήμερα 5 Απριλίου κορυφώνονται στο Μεσολόγγι οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 200 χρόνια από την Έξοδο, μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης. Δύο αιώνες μετά, η πόλη δεν θυμάται απλώς το παρελθόν της - το ξαναζεί μέσα από τελετές, λόγους και σιωπές που κουβαλούν ακόμη το βάρος μιας θυσίας που ξεπέρασε τα όρια της ιστορίας και έγινε σύμβολο ελευθερίας.

Η Έξοδος του Μεσολογγίου έγινε τη νύχτα της 10ης προς 11η Απριλίου 1826, όταν οι πολιορκημένοι, ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο ασφυκτικής πίεσης, πείνας και κακουχιών, αποφάσισαν να επιχειρήσουν τη μεγάλη έξοδο για να σωθούν. Το Μεσολόγγι είχε ήδη αντέξει τρεις πολιορκίες, όμως στην τρίτη, που άρχισε τον Απρίλιο του 1825, οι συνθήκες έγιναν αβάσταχτες.

Οι υπερασπιστές της πόλης, μαζί με γυναίκες, παιδιά και γέροντες, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απόλυτη έλλειψη τροφίμων και με έναν εχθρό που είχε περικυκλώσει κάθε δρόμο διαφυγής.

Η απόφαση για την Έξοδο ήταν πράξη απελπισίας, αλλά και μεγαλείου. Οι Μεσολογγίτες προτίμησαν να ριχτούν στη μάχη για την ελευθερία παρά να παραδοθούν. Το σχέδιο προδόθηκε ή δεν εκτελέστηκε όπως έπρεπε, και η νύχτα εκείνη μετατράπηκε σε τραγωδία. Πολλοί σκοτώθηκαν στα τείχη, άλλοι στην προσπάθεια διαφυγής, ενώ αρκετοί οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία. Όμως η θυσία τους συγκλόνισε την Ευρώπη και χάραξε ανεξίτηλα το Μεσολόγγι στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων ως «Ιερή Πόλη».

Ο σημαντικότερος φιλέλληνας, ο Λόρδος Βύρωνας, έχει ταυτιστεί με αυτή την πόλη και την υπέρτατη θυσία.

Σήμερα, 200 χρόνια μετά, το Μεσολόγγι δεν τιμά απλώς τους νεκρούς του. Τιμά το νόημα της απόφασης εκείνων των ανθρώπων που, περικυκλωμένοι από το σκοτάδι, διάλεξαν την αξιοπρέπεια αντί της υποταγής. Και αυτό ακριβώς κάνει τις φετινές εκδηλώσεις τόσο φορτισμένες: δεν είναι μόνο μια επέτειος, αλλά μια ζωντανή υπενθύμιση του τι σημαίνει να αντιστέκεσαι μέχρι τέλους.

Δείτε κάποιους από τους σπουδαίους πίνακες που εκτίθενται στο μουσείο και την πινακοθήκη της πόλης:

Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, ο ήρωας των δημοσιογράφων

Μέσα από την ιστορία του Μεσολογγίου ξεπηδά και η μορφή του Ιωάννη Ιάκωβου Μάγερ. Ήταν ένας Ελβετός φιλέλληνας, γιατρός και εκδότης που συνδέθηκε άρρηκτα με την Ελληνική Επανάσταση και ιδιαίτερα με το Μεσολόγγι. Έφτασε στην επαναστατημένη Ελλάδα και αφιερώθηκε όχι μόνο στον Αγώνα, αλλά και στην ενημέρωση, ιδρύοντας τα «Ελληνικά Χρονικά», την πρώτη έντυπη ελληνική εφημερίδα του Αγώνα. Μέσα από τις σελίδες της κατέγραφε τα γεγονότα της εποχής, τις στρατιωτικές εξελίξεις, τις πολιτικές ζυμώσεις και το πνεύμα της ελευθερίας που διαπερνούσε την επαναστατημένη χώρα.

Η συμβολή του Μάγερ δεν ήταν μόνο δημοσιογραφική, αλλά και βαθιά συμβολική. Σε μια εποχή όπου η είδηση μεταδιδόταν με δυσκολία και ο πόλεμος απειλούσε τα πάντα, εκείνος υπερασπίστηκε στην πράξη την ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και δημόσιο λόγο.

Το Μεσολόγγι δεν έγινε απλώς τόπος ηρωικής αντίστασης, αλλά και κέντρο Τύπου και πληροφόρησης, χάρη στη δράση του. Για αυτό και ο Μάγερ παραμένει μέχρι σήμερα εμβληματική μορφή για τους δημοσιογράφους: γιατί απέδειξε πως ο Τύπος μπορεί να σταθεί δίπλα στην ιστορία, να τη διασώσει και να υπηρετήσει την ελευθερία ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, η ΠΟΕΣΥ και ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου διοργάνωσαν συνέδριο με θέμα «οι Δημοσιογράφοι στον πόλεμο» και παράλληλες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων διεθνών δημοσιογραφικών οργανισμών και προσωπικοτήτων του δημόσιου βίου.

Μεταξύ αυτών των εκδηλώσεων ήταν και η τελετή αποκαλυπτηρίων του γλυπτού «Το Δέντρο που Κλαίει», έργο του καλλιτέχνη Νίκου–Γιώργου Παπουτσίδη.

Το έργο αποτελεί ευγενική δωρεά των Ελένης Καρκαζή Πουρνάρα και του Νίκου Δ. Πουρνάρα και είναι αφιερωμένο στη μνήμη και την αποστολή των δημοσιογράφων που κατέγραψαν τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας.

Σημειώνεται ότι βραβεύθηκε και ο Σωτήρης Σκουλούδης, αρχισυντάκτης του Newsbomb, για την κάλυψη του πολέμου στο Ισραήλ, λίγα 24ωρα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

