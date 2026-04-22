Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

Την ενίσχυση στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ, έθεσε στόχο της θητείας της η πρέσβης των ΗΠΑ 

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μήνυμα περαιτέρω εμβάθυνσης των ήδη ισχυρών ελληνοαμερικανικών σχέσεων έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ, από το βήμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η Αμερικανίδα πρέσβης τόνισε ότι οι διμερείς δεσμοί «γίνονται καθημερινά ισχυρότεροι», χάρη όπως είπε σε ανθρώπους και επιχειρήσεις που ενισχύουν τις δύο οικονομίες μέσω της καινοτομίας.

Ειδική αναφορά έκανε στην ελληνική ναυτιλία και στους Έλληνες πλοιοκτήτες, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους στην αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ιδανικά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αποτέλεσαν θεμέλιο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι «χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ».

Αναφερθείσα στη θητεία της στην Αθήνα, είπε ότι στόχος της είναι η αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, ενώ υπογράμμισε ότι οι εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις «διευρύνονται συνεχώς», με αμοιβαία οφέλη για τις δύο χώρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ενεργειακές συμφωνίες, συπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων και της μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο για την περιοχή.

Τόνισε επίσης ότι η συνεργασία των δύο χωρών επεκτείνεται πέρα από την ενέργεια, καλύπτοντας κρίσιμες πρώτες ύλες, τεχνολογική ανάπτυξη, τεχνητή νοημοσύνη και ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι «όταν Ελλάδα και ΗΠΑ συνεργάζονται με κοινές αξίες, δεν υπάρχουν όρια στα αποτελέσματα».

Μετά την τοποθέτησή της, ακολούθησε συζήτηση υπό τον συντονισμό της Πόλα Ντόμπριανσκι, αντιπροέδρου του Scowcroft Center for Strategy and Security του Atlantic Council.

Ο Τζέιμς Λίντσεϊ του Council on Foreign Relations επισήμανε ότι η διεθνής γεωπολιτική έχει εισέλθει σε νέα φάση έντονου ανταγωνισμού, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα αμφισβητήσει βασικές αρχές της διεθνούς τάξης.

Από την πλευρά του, ο Μάθιου Μπόιλ υποστήριξε ότι οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ εντάσσονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προετοιμασίας για το μέλλον, ενώ υπενθύμισε ότι σε προηγούμενη διοργάνωση του Φόρουμ είχε γίνει αναφορά σε πιθανή εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–ΕΕ.

Αντίθετα, ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Υβ Λετέρμ άσκησε κριτική στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά στις ΗΠΑ, επικαλούμενος και πρόσφατες εντάσεις.

Τέλος, ο Τσαρλς Πάουελ του Elcano Royal Institute εξέφρασε ανησυχία για ζητήματα ελευθερίας του λόγου στις ΗΠΑ και κατηγόρησε την αμερικανική πλευρά για παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική, σημειώνοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν συνάδουν με τις σχέσεις συμμάχων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
