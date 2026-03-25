Μήνυμα Ρούμπιο για την 25η Μαρτίου: «Η Ελλάδα είναι πολύτιμος σύμμαχος»

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στάθηκε στη σημασία της Ελλάδας ως πολύτιμου ΝΑΤΟϊκού συμμάχου και εταίρου στην ασφάλεια και την ενέργεια, σε μήνυμα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, επισημαίνοντας παράλληλα τη βούληση της Ουάσιγκτον για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συγχαίρει τον ελληνικό λαό για την εθνική επέτειο, τιμώντας την Ελλάδα ως γενέτειρα της δημοκρατίας και αναγνωρίζοντας τον ρόλο της στη διαμόρφωση των ιδανικών που ενέπνευσαν τον δυτικό πολιτισμό και τους πατέρες της αμερικανικής δημοκρατίας.

Ακόμη, τόνισε ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας και της επιβολής του νόμου ενισχύει τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Όπως σημείωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συνεργάζονται για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της παράτυπης μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και στην ισχύ των δύο χωρών .

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ενέργεια, με τον Μάρκο Ρούμπιο να επαινεί τα αποφασιστικά βήματα της Ελλάδας για τη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εμβαθύνουν τους εμπορικούς τους δεσμούς με την Ελλάδα, να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και να προμηθεύουν την περιοχή με ασφαλές και αξιόπιστο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ολοκληρώνοντας, ο Μάρκο Ρούμπιο επεσήμανε ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, οι δύο χώρες γιορτάζουν την κοινή δυτική τους κληρονομιά και την ευημερία των εθνών τους, εκφράζοντας την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας.

