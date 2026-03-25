25η Μαρτίου: Η Αθήνα «ξύπνησε» με τους 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό

Με τους «παραδοσιακούς» 21 κανονιοβολισμούς από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για την 25η Μαρτίου, «ξύπνησε» το πρωί της Τετάρτης η Αθήνα.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε το πρωί της Τεράρτης στις 06:21, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να αντηχήσουν ακολούθως άλλοι 20 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο προκειμένου να τιμηθεί η ιστορική επέτειος.

Θα ακολουθήσει στις 08:00 η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στις 10:00 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β.



Στις 10:01, σημειωθεί ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.



Πέντε λεπτά πριν από την παρέλαση, στις 10:55, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα καταθέσει στεφάνι.

Η στρατιωτική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας στις 11:00 το πρωί. Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, στρατιωτικών σχολών, ειδικών μονάδων και Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς. Κατά τη διάρκεια της παρέλασης θα πετάξουν στον ουρανό της πρωτεύουσας μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Στις 18:41 θα γίνει επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Επιπλέον, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις: