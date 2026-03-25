Διακήρυξη Τραμπ για την 25η Μαρτίου: «Η Ελλάδα λίκνο της δημοκρατίας» – Παραλληλισμοί με τις ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος τιμά την Ελληνική Ανεξαρτησία, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναδεικνύει τον αγώνα του 1821 και τους ιστορικούς δεσμούς με την αμερικανική δημοκρατία.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο Λευκός Οίκος, με υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, ανακηρύσσει την 25η Μαρτίου 2026 ως Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας και Εορτασμό της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας.
  • Η διακήρυξη αναγνωρίζει την Ελλάδα ως το λίκνο της δημοκρατίας και τονίζει τον ιστορικό αγώνα της για ανεξαρτησία το 1821.
  • Τονίζεται ο παραλληλισμός μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, που και οι δύο γεννήθηκαν από την παράδοση της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης και την πίστη στα θεμελιώδη δικαιώματα της ζωής και ελευθερίας.
  • Υπογραμμίζεται η ενεργή συμβολή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην αμερικανική κοινωνία και η κοινή δέσμευση των δύο χωρών στην υπεράσπιση των δυτικών αξιών και της ειρήνης.
  • Η διακήρυξη αναφέρει ότι Ελλάδα και ΗΠΑ παραμένουν σύμμαχοι στην ελευθερία, ενωμένες από κοινή ιστορία και προσανατολισμό σε ένα μέλλον δημοκρατίας και ειρήνης.
Στην καθιερωμένη διακήρυξη για την 25η Μαρτίου προχώρησε ο Λευκός Οίκος, με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας τις κοινές ρίζες και αξίες Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακηρύσσει την 25η Μαρτίου 2026 ως «Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και της Αμερικανικής Δημοκρατίας» και καλεί τους πολίτες των ΗΠΑ «να τιμήσουν την ημέρα αυτή με κατάλληλες τελετές και εκδηλώσεις».

«Στην Εθνική Εορτή της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος αποτίναξε τα δεσμά της δεσποτικής κυριαρχίας και επανέφερε τη θέση που του αρμόζει ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «πολύ πριν η χώρα μας αναλάβει τη σκυτάλη της ελευθερίας, το θαύμα της αυτοδιοίκησης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα», τονίζοντας ότι το πνεύμα αυτό στήριξε τους Έλληνες «κατά τη διάρκεια αιώνων κατοχής και δυσκολιών».

Αναφερόμενος στην Επανάσταση του 1821, υπογραμμίζει πως «με γενναιότητα και πίστη στο μέλλον τους, οι Έλληνες ξεκίνησαν έναν αγώνα που έσπασε τα δεσμά της αυταρχικής διακυβέρνησης», προσθέτοντας ότι η ελευθερία τους «σφυρηλατήθηκε μέσα από σύγκρουση και θυσία».

Ο Λευκός Οίκος προχωρά και σε ευθείς παραλληλισμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες: «Όπως και η Ελλάδα, οι ΗΠΑ γεννήθηκαν μέσα από την παράδοση της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης και στηρίζονται στην πίστη ότι η ζωή, η ελευθερία και η αναζήτηση της ευτυχίας αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία –όπως σημειώνεται– συμβάλλει ενεργά στην αμερικανική κοινωνία, ενώ τονίζεται ότι η Ελλάδα «στέκεται δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες» στην υπεράσπιση κοινών αξιών και ιδανικών.

Κλείνοντας, η διακήρυξη επισημαίνει ότι οι δύο χώρες παραμένουν «σύμμαχοι στην ελευθερία», ενωμένες από την ιστορία και την κοινή δέσμευση για ένα μέλλον βασισμένο στη δημοκρατία και την ειρήνη.

Αναλυτικά, στην προεδρική διακήρυξη για την 25η Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Αυτή την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, που έσπασε τις αλυσίδες της δεσποτείας, ανανέωσε την υπόσχεση της ελευθερίας που γεννήθηκε για πρώτη φορά στο αρχαίο του έδαφος και διεκδίκησε εκ νέου τη θέση του ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού.

Πολύ πριν το έθνος μας υψώσει τη δάδα της ελευθερίας, πριν από 250 χρόνια, το θαύμα της αυτοδιοίκησης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου οι πολίτες απέκτησαν άμεση φωνή στο πεπρωμένο της χώρας τους. Το πνεύμα αυτό στήριξε τον ελληνικό λαό μέσα από αιώνες κατοχής και ταλαιπωρίας υπό ξένη κυριαρχία. Με γενναιότητα, υπερηφάνεια για το παρελθόν του και εμπιστοσύνη στο μέλλον του, ξεκίνησε την Επανάσταση στις 25 Μαρτίου 1821, μπαίνοντας σε έναν αγώνα που έσπασε τα δεσμά της αυταρχικής εξουσίας. Για σχεδόν μια δεκαετία, η ελευθερία του σφυρηλατήθηκε μέσα από σύγκρουση και θυσία, στηριγμένη στην πίστη ότι κάθε έθνος έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.

Όπως και η Ελλάδα, έτσι και οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν μέσα από την παράδοση της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης και στηρίζονται σε πολίτες που πιστεύουν ότι η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας αποτελούν ιερό δικαίωμα. Η ιστορία των δύο εθνών αποδεικνύει ότι ένας καταπιεσμένος λαός θα αντέξει κάθε δοκιμασία για να εγκαθιδρύσει μια δίκαιη διακυβέρνηση και να διασφαλίσει την ελευθερία για τις επόμενες γενιές.

Σήμερα, η ελληνοαμερικανική κοινότητα συμβάλλει ενεργά στην αμερικανική κοινωνία, μέσα από την επιχειρηματικότητα, την πίστη στον Θεό και την προσήλωσή της στις αρχές που καθορίζουν τον αμερικανικό τρόπο ζωής από το 1776. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, με κοινές αξίες, δέσμευση στην υπεράσπιση των δυτικών ιδανικών και προσήλωση στην ειρήνη.

Καθώς η Αμερική συμπληρώνει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, αντλούμε έμπνευση από το παράδειγμα του ελληνικού λαού που αρνήθηκε να παραδώσει την κυριαρχία του και διατήρησε τη φλόγα της αυτοδιοίκησης. Οι δύο χώρες παραμένουν σύμμαχοι στην ελευθερία, ενωμένες από την ιστορία και με εμπιστοσύνη σε ένα κοινό μέλλον. Σε αυτή την 205η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε αυτό το διαχρονικό πνεύμα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και ενέπνευσε τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών στη Φιλαδέλφεια.

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΕΓΩ, ΝΤΟΝΑΛΝΤ Τ. ΤΡΑΜΠ, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της εξουσίας που μου παρέχει το Σύνταγμα και οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακηρύσσω δια της παρούσης την 25η Μαρτίου 2026 ως Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας. Καλώ τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμήσει αυτή την ημέρα με κατάλληλες τελετές και δραστηριότητες.

ΕΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ, έθεσα το χέρι μου την εικοστή τετάρτη ημέρα του Μαρτίου, του έτους του Κυρίου δύο χιλιάδες είκοσι έξι, και του διακοσιοστού πεντηκοστού έτους της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

