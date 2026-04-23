Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συγκινητικό βίντεο ενός ζευγαριού που δημοσίευσε στο Instagram
Στο βίντεο ο άνδρας που μόλις έχει τελειώσει την βασική εκπαίδευση στον αμερικανικό στρατό μαθαίνει ότι θα γίνει πατέρας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το βίντεο ενός ζευγαριού μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Στα πλάνα φαίνεται μία γυναίκα, η οποία υποδέχεται τον σύζυγό της μετά την βασική εκπαίδευση του στον αμερικανικό στρατό. Τρεις ημέρες αφού ο σύζυγός της είχε φύγει εκείνη έμαθε ότι είναι έγκυος στο παιδί τους.
Έτσι όταν τον συναντάει του δίνει ένα δαχτυλίδι και έχει μαζί της ένα κουτί με το υπερηχογράφημα. Όταν ο άνδρας καταλαβαίνει ότι θα γίνουν γονείς ενθουσιάζεται και συγκινείται έντονα.
«Αυτό είναι το νόημα», σχολίασε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην λεζάντα του βίντεο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
