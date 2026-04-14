Εθνική Ασφαλιστική, NN, Generali, Eurolife, Interamerican: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας

Γεώργιος Καλούμενος

Θετικά είναι τα αποτελέσματα των μεγαλύτερων σε παραγωγή ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα για το 2025, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις φερεγγυότητας που δημοσίευσαν πριν λίγες μέρες. NN, Εθνική Ασφαλιστική, Generali, Eurolife και Interamerican είχαν, από σταθερή έως αρκετά αυξημένη παραγωγή ασφαλίστρων και αρκετά βελτιωμένα αποτελέσματα.

Εντύπωση έκανε η κατακόρυφη αύξηση κερδοφορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, παρά την οριακή μείωση παραγωγής ασφαλίστρων, σε μία χρονιά που μην ξεχνάμε εξαγοράστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 48,0 εκατ. ευρώ από 14,8 εκατ. ευρώ το 2024, τη στιγμή που η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων για το 2025 διαμορφώθηκε σε 834,6 εκατ. ευρώ, έναντι 850,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Επίσης άξια αναφοράς είναι και η πολύ καλή επίδοση της Generali η οποία πλέον διεκδικεί την 3η θέση στο τοπ 10 των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα βάσει παραγωγής ασφαλίστρων.

Συγκεκριμένα, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 617,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,1% σε σχέση με το 2024. Από αυτά, €297,6 εκατ. προήλθαν από τον κλάδο Ζωής και €319,9 εκατ. από τον κλάδο Ζημιών, με αμφότερους τους κλάδους να καταγράφουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η αύξηση της παραγωγής συνέβαλε στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, με το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους να διαμορφώνεται σε 28,1 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενο από την υψηλή τεχνική κερδοφορία και τη θετική επενδυτική απόδοση.

Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας σημείωσε και η Eurolife FFH Ασφαλίσεων Ζωής με συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 616,5 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 589,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 5%. Πιο ειδικά τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 193,5 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 133,0 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 45%, κυρίως λόγω βελτιωμένων επενδυτικών αποτελεσμάτων. Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ διαμορφώθηκε στο 149% το 2025, έναντι 159% το 2024, διατηρώντας ωστόσο ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.

Αντίστοιχα, η Eurolife FFH Γενικών Ασφαλίσεων κατέγραψε μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 95,2 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 90,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 5%. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τον κλάδο περιουσίας (+17%) και τους λοιπούς κλάδους (+10%), ενώ ο κλάδος αυτοκινήτου παρουσίασε μείωση 9%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 16,1 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 9,3 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 73%, κυρίως λόγω ενίσχυσης του επενδυτικού αποτελέσματος. Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ παρέμεινε σταθερός στο 148% το 2025, στο ίδιο επίπεδο με το 2024, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της εταιρείας.

Η ΝΝ που κατέχει την πρώτη θέση με βάση την παραγωγή ασφαλίστρων κατέγραψε το 2025 αύξηση της παραγωγής και ισχυρή κεφαλαιακή θέση.

Τα εποπτικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 1,03 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 950,4 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 79,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω υψηλότερων τακτικών ασφαλίστρων στα προϊόντα Unit/Index-Linked και στην ασφάλιση ασθενείας και ατυχήματος.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 97,2 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 90,2 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας βελτίωση λόγω υψηλότερης απελευθέρωσης του συμβατικού περιθωρίου κέρδους υπηρεσιών και βελτιωμένης εμπειρίας ζημιών.

Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR ratio) να ανέρχεται σε 155% στις 31 Δεκεμβρίου 2025, έναντι 152% το 2024, καλύπτοντας επαρκώς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του πλαισίου Φερεγγυότητας ΙΙ.

Τέλος η Ιντεραμέρικαν για το έτος 2025 παρουσίασε σημαντική αύξηση στην παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, βελτιωμένη κερδοφορία και επαρκή δείκτη φερεγγυότητας, επιβεβαιώνοντας τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 540 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 53 εκατ. ευρώ προήλθαν από ασφαλίσεις ζωής και 487 εκατ. ευρώ από ασφαλίσεις κατά ζημιών, παρουσιάζοντας αύξηση 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας και των θυγατρικών της για το 2025 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 35,9 εκατ. ευρώ έναντι 24,3 εκατ. ευρώ το 2024, επηρεασμένα θετικά από την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων και τη βελτίωση των επενδυτικών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα επενδύσεων ανήλθαν σε 18,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

