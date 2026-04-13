Πληρωμές e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πάνω από 49 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 40.000 δικαιούχους έως 17 Απριλίου

Ο eΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ προγραμματίζουν πληρωμές συνολικού ύψους άνω των 49 εκατομμυρίων ευρώ έως τις 17 Απριλίου 2026 σε σχεδόν 40.000 δικαιούχους.

Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 208.656 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές πρώην ΟΑΕΕ και 19 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 12 εκατομμύρια ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Η ΔΥΠΑ θα δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 13 εκατομμύρια ευρώ σε 12.000 δικαιούχους προγραμμάτων απασχόλησης.

Επιπλέον, 1,8 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τη ΔΥΠΑ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για το διάστημα 14 έως 17 Απριλίου 2026, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 49 εκατομμύρια ευρώ και να αφορά περίπου 39.962 δικαιούχους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές κατανέμονται ως εξής:

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές πρώην ΟΑΕΕ, ενώ το διάστημα 14-17 Απριλίου θα δοθούν επιπλέον 19 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους, στο πλαίσιο αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ, οι καταβολές περιλαμβάνουν 12 εκατομμύρια ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές, 3 εκατομμύρια ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και 13 εκατομμύρια ευρώ σε 12.000 δικαιούχους προγραμμάτων απασχόλησης. Επιπλέον, 1,8 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

