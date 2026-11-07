Κολωνός: «Βοήθεια, ένα ασθενοφόρο» - Τα πρώτα λόγια του τραυματία μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε

Κατέρρευσε αιμόφυρτος στην άσφαλτο, λίγο πριν φτάσει στο όχημά του ο άνδρας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κολωνός: «Βοήθεια, ένα ασθενοφόρο» - Τα πρώτα λόγια του τραυματία μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 36χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής τραυματίστηκε από πυροβολισμούς κοντά στον ιερό ναό του Εσταυρωμένου στον Κολωνό.
  • Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, κατέρρευσε αιμόφυρτος στην άσφαλτο λίγο πριν φτάσει στο όχημά του και ζήτησε βοήθεια για ασθενοφόρο.
  • Οι αστυνομικοί βρήκαν τέσσερις κάλυκες και ένα κινητό τηλέφωνο στο σημείο της επίθεσης.
  • Δύο άτομα έχουν προσαχθεί ως ύποπτοι και οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται.
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Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Κολωνό και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Όπως ανέφεραν στο Orange Press Agency περίοικοι και εργαζόμενοι, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 20:30 και όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν από τον περίβολο του Ιερού Ναού του Εσταυρωμένου, στην περιοχή της Κολοκυνθούς, επί της οδού Λένορμαν.

«Είδαμε τον άνθρωπο να περνάει το δρόμο, στάθηκε εκεί σε ένα αμάξι παρκαρισμένο, ζήτησε “βοήθεια, ένα ασθενοφόρο”. Καλέσανε ασθενοφόρο, όση ώρα μίλαγα έφυγε όπως ήταν μετά. Πήγε λίγο πιο κάτω και μετά πλακώσανε αστυνομία, όλα δηλαδή, έγιναν όλα μπαμ-μπαμ. Δεν ξέρω τώρα πιο κάτω τι έγινε. Είχε το αμάξι του; Προσπαθήσε να μπει στο αμάξι του; Δεν ξέρω, τον πήρε το ασθενοφόρο, δεν γνωρίζω κάτι άλλο, γιατί είχα και δουλειά εγώ» ανέφερε εργαζόμενη από παρακείμενο κατάστημα.

Ερωτηθείσα αν άκουσε πυροβολισμούς υποστήριξε ότι αντιλήφθηκε κρότο: «Ήτανε και εδώ, τα παιδιά, εγώ μιλάγα και στα τηλέφωνο, ακούστηκε κάτι, εγώ δεν το άκουσα τελείως καθαρά, αλλά άκουσα πού είπαν “πυροβολισμοί, πυροβολισμοί”».

Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία το 36χρονο θύμα, αλβανικής καταγωγής, δέχθηκε τα πυρά κοντά στο παγκάκι που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία και τράπηκε σε φυγή. Μετά από 100 περίπου μέτρα, στην προσπάθειά του να προσεγγίσει ένα όχημα -που εκτιμάται ότι είναι το δικό του, κατέρρευσε αιμόφυρτος στην άσφαλτο.

Οι αστυνομικοί «χτένισαν» το σημείο της ένοπλης επίθεσης και εντόπισαν τουλάχιστον τέσσερις κάλυκες, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που ήταν πεσμένο στο έδαφος. Για την επίθεση προσήχθησαν εξετάζονται ως ύποπτοι δύο άτομα, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη.

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Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

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Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

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Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

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