Κολωνός: Μυστήριο με τους πυροβολισμούς στη Λένορμαν - Δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες

Έχουν προσαχθεί και εξετάζονται δύο άτομα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κολωνός: Μυστήριο με τους πυροβολισμούς στη Λένορμαν - Δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Στον Κολωνό σημειώθηκαν πυροβολισμοί που τραυμάτισαν έναν άνδρα το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου.
  • Ο τραυματίας κατάφερε να περπατήσει περίπου 100 μέτρα και να φτάσει στο όχημά του στην οδό Λένορμαν πριν βρεθεί από τις αρχές.
  • Στο σημείο βρέθηκαν πάνω από τέσσερις κάλυκες, ενώ δύο άτομα έχουν προσαχθεί και εξετάζονται από τις αρχές χωρίς να έχουν γίνει συλλήψεις.
  • Η υπόθεση φαίνεται να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Κολωνό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Όλα έγιναν νωρίς το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου στην πλατεία του Εσταυρωμένου στην Κολοκυνθούς, όταν ο τραυματίας ενεπλάκη με τους δράστες, με αποτέλεσμα αυτοί να τον πυροβολίσουν και να τον τραυματίσουν.

Την αστυνομία κάλεσε λίγο μετά τις 20:30 κάτοικος της περιοχής που άκουσε τους εκκωφαντικούς ήχους. Φτάνοντας στο σημείο οι αρχές, εντόπισαν τον τραυματία μέσα στο όχημά του, επί της οδού Λένορμαν, καθώς φαίνεται πως ο ίδιος κατάφερε, μετά τον τραυματισμό του, να περπατήσει περίπου 100 μέτρα και να φτάσει στο αυτοκίνητο.

Στην πλατεία του Εσταυρωμένου, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εντόπισαν πάνω από τέσσερις κάλυκες, ενώ έχουν προσαχθεί και εξετάζονται δύο άτομα, χωρίς ωστόσο οι αρχές να έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η κατάσταση του τραυματία, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η υπόθεση αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

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Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

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Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

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Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

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Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

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Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

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