Ιεράπετρα: Βγήκε από το σπίτι του και πυροβολούσε στον αέρα με καραμπίνα

Snapshot Ένας άνδρας στην Ιεράπετρα πυροβόλησε άσκοπα στον αέρα με νόμιμη καραμπίνα το πρωί της Πέμπτης 2/7.

Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην περιοχή.

Ο άνδρας συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία και αποτράπηκε περαιτέρω κίνδυνος για τους κατοίκους.

Ο εισαγγελέας διέταξε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και ο άνδρας οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική για αξιολόγηση.

Οι λόγοι του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (2/7) στην Ιεράπετρα όπου ένας άνδρας βγήκε περίπου στις 7:30 από το σπίτι του κρατώντας καραμπίνα -την οποία κατείχε νόμιμα- και ξεκίνησε να πυροβολεί άσκοπα στον αέρα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα αφότου ο άνδρας ξύπνησε στο σπίτι του και, για λόγους που ακόμα διερευνώνται, πήρε το όπλο του και άρχισε να πυροβολεί, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν - ευτυχώς - τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, αποτρέποντας περαιτέρω κίνδυνο για τους κατοίκους.

Μετά τη σύλληψη, με εντολή εισαγγελέα, ο άνδρας οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική για αξιολόγηση, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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