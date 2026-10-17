Γάτα με σφηνωμένο το κεφάλι σε πλαστικό δοχείο πήγε μόνη στην Πυροσβεστική για να σωθεί - Βίντεο

Snapshot Μια γάτα με το κεφάλι σφηνωμένο σε πλαστικό δοχείο πήγε μόνη στην Πυροσβεστική στην επαρχία Ζονγκουλντάκ της Τουρκίας για βοήθεια.

Οι πυροσβέστες αφαίρεσαν προσεκτικά το δοχείο και απελευθέρωσαν τη γάτα, τερματίζοντας την περιπέτειά της.

Το περιστατικό συνέβη τη νύχτα στην πόλη Καραντενίζ Ερεγλί και καταγράφηκε σε βίντεο από τους πυροσβέστες.

Ο δήμος ευχαρίστησε τους πυροσβέστες και τόνισε ότι η προστασία της ζωής αφορά τόσο ανθρώπους όσο και ζώα.

Η εμφάνιση της γάτας στον πυροσβεστικό σταθμό αποδείχθηκε σωτήρια, αν και δεν είναι βέβαιο αν αναζήτησε συνειδητά βοήθεια. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη επίσκεψη δέχθηκαν οι πυροσβέστες στην πόλη Καραντενίζ Ερεγλί, στην επαρχία Ζονγκουλντάκ της Τουρκίας, όταν μια γάτα εμφανίστηκε στον σταθμό τους με το κεφάλι της σφηνωμένο σε ένα πλαστικό δοχείο.

Το μικρό ζώο είχε παγιδευτεί σε άδειο κεσεδάκι αϊράν, ενός παραδοσιακού ροφήματος με βάση το γιαούρτι, και αδυνατούσε να το απομακρύνει μόνο του. Η γάτα κατέληξε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του δήμου Καραντενίζ Ερεγλί, στη βιομηχανική περιοχή Κισλά, όπου οι πυροσβέστες αντιλήφθηκαν αμέσως το πρόβλημα και έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων İhlas Haber Ajansı (İHA), το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Οι πυροσβέστες, βλέποντας τη γάτα να περιφέρεται με το πλαστικό δοχείο σφηνωμένο στο κεφάλι της, κινητοποιήθηκαν για να την απελευθερώσουν. Με προσεκτικές κινήσεις αφαίρεσαν το δοχείο, δίνοντας τέλος στην περιπέτειά της. Η επιχείρηση καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο από τους ίδιους τους πυροσβέστες, ενώ το σχετικό βίντεο δημοσιεύθηκε από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά την παρέμβασή τους, η γάτα απελευθερώθηκε και μπόρεσε να απομακρυνθεί χωρίς το πλαστικό αντικείμενο που την είχε παγιδεύσει.

«Δεν σπεύδουμε μόνο στις φωτιές, αλλά σε κάθε ζωή που χρειάζεται βοήθεια»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντίδραση του δήμου Καραντενίζ Ερεγλί, ο οποίος αναφέρθηκε δημόσια στην ασυνήθιστη διάσωση. Σε ανάρτηση που αναπαρήγαγαν τοπικά μέσα, ο δήμος ευχαρίστησε τους πυροσβέστες για την ανταπόκρισή τους, τονίζοντας ότι η προστασία της ζωής δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους.

«Οι πυροσβέστες μας δεν έμειναν αδιάφοροι στο κάλεσμα του μικρού επισκέπτη μας για βοήθεια. Αφαίρεσαν προσεκτικά το δοχείο που είχε σφηνωθεί στο κεφάλι του και του χάρισαν ξανά την ελευθερία του», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Είτε πρόκειται για άνθρωπο είτε για έναν τετράποδο φίλο μας, δουλειά μας είναι να βοηθάμε όποιον έχει ανάγκη. Γιατί δεν σπεύδουμε μόνο στις πυρκαγιές, αλλά σε κάθε ζωή που χρειάζεται βοήθεια».

Παρότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εάν η γάτα αναζήτησε συνειδητά βοήθεια, η εμφάνισή της στον πυροσβεστικό σταθμό αποδείχθηκε σωτήρια. Η περιπέτειά της είχε αίσιο τέλος, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών που ανέλαβαν να την απελευθερώσουν.

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