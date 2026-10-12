Επέστρεψε ο γαλαζόπτερος τόνος στα νερά της Βρετανίας έπειτα από περίπου 60 χρόνια

Snapshot Ο γαλαζόπτερος τόνος επέστρεψε στα ανοικτά των ακτών της Βρετανίας μετά από περίπου 60 χρόνια εξαφάνισης λόγω υπεραλίευσης.

Η ανάκαμψη του τόνου οφείλεται σε συλλογικές προσπάθειες όπως η μείωση των αλιευτικών ποσοστώσεων και η προστασία των περιοχών αναπαραγωγής.

Η WWF επισημαίνει ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει με θετικές αλλαγές στα ενεργειακά, διατροφικά και χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Παρά την ανάκαμψη ορισμένων ειδών, οι παγκόσμιοι πληθυσμοί άγριας ζωής έχουν μειωθεί κατά 73% κατά μέσο όρο από το 1970 έως το 2022.

Η επιτυχία στην προστασία της φύσης απαιτεί ενεργή δράση και σαφείς στόχους, όπως αναφέρει ο επιστημονικός σύμβουλος της WWF στο Ηνωμένο Βασίλειο. Snapshot powered by AI

Ο γαλαζόπτερος τόνος, γνωστός και ως ερυθρός τόνος, επέστρεψε και πάλι στα ανοιχτά των ακτών της Βρετανίας, αφού είχε σχεδόν εξαφανιστεί από την περιοχή πριν από περίπου 60 χρόνια.

Η επιστροφή αυτού του γιγαντιαίου ψαριού αποτελεί μία από τις πολλές περιπτώσεις ανάκαμψης της άγριας ζωής, όπως επισημαίνει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF σε μια σημαντική νέα έκθεση της, η οποία αποδεικνύει ότι η προστασία της φύσης μπορεί πραγματικά να φέρει σημαντικές αλλαγές.

«Η έκθεση εντοπίζει και σημάδια ελπίδας, διαπιστώνοντας ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει, εφόσον πραγματοποιηθούν θετικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίον λειτουργεί το ενεργειακό, διατροφικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα», αναφέρει η WWF στην έκθεση της με τίτλο: «Ζωντανός Πλανήτης 2026»

Παρά την θετική αυτή εξέλιξη, το μέγεθος των πληθυσμών άγριας ζωής έχει μειωθεί δραματικά κατά 73% κατά μέσο όρο μεταξύ 1970 και 2022, σύμφωνα με το Δείκτη «Ζωντανός Πλανήτης» (Living Planet Index – LPI). Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε επιστημονική παρακολούθηση 35,803 πληθυσμών και 5,790 είδη αμφιβίων, πτηνών, ψαριών, θηλαστικών και ερπετών.

Όμως, ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της WWF στο Ηνωμένο Βασίλειο, Μάικ Μπάρετ, πιστεύει, ότι δεν είναι πολύ αργά ακόμη, όπως δήλωσε ο ίδιος στο BBC.

Η έκθεση της WWF ανέδειξε την ανάκαμψη και άλλων εμβληματικών ειδών

Κάποτε, το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενούσε μεγάλες ιχθυοκαλλιέργειες τόνου, αλλά η υπεραλίευση τόσο του τόνου όσο και των μικρότερων ψαριών, που αποτελούσαν την κύρια τροφή του, είχε ως αποτέλεσμα να εξαφανιστεί τη δεκαετία του 1960.

Σύμφωνα με την έκθεση της WWF, ο γαλαζόπτερος τόνος έχει ανακάμψει χάρη σε φιλόδοξες συλλογικές προσπάθειες, μεταξύ των οποίων είναι η μείωση των αλιευτικών ποσοστώσεων και η θέσπιση ορίων των περιοχών αναπαραγωγής του ψαριού.

Η Χάνα Ραντ, επικεφαλής του τμήματος θαλάσσιων θεμάτων στο Angling Trust, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν σαν μια «έκρηξη» στον πληθυσμό του είδους. «Πιστεύω ότι η ανάκαμψη του γαλαζόπτερου τόνου αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα, το οποίο αποδεικνύει ότι η διαχείριση της αλιείας αποδίδει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η έκθεση της WWF ανέδειξε την ανάκαμψη και άλλων εμβληματικών ειδών σε όλο τον κόσμο, όπως οι τίγρεις, οι ελέφαντες, και οι πράσινες χελώνες. Οι τίγρεις έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70%, από περίπου 3.200 το 2010 σε περίπου 5.700 το 2025.

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της WWF στο Ηνωμένο Βασίλειο, Μάικ Μπάρετ, δήλωσε στο BBC ότι αυτές οι επιτυχίες ήταν αποτέλεσμα ενός σαφούς στόχου που είχαν θέσει άνθρωποι που πίστευαν ότι μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά.

«Η ελπίδα δεν είναι το ίδιο με την ευσεβή σκέψη», είπε ο Μπάρετ. «Η ελπίδα δεν είναι παθητική. Η ελπίδα έχει να κάνει με τη δράση».

Ωστόσο, παρά τις μεμονωμένες επιτυχίες, η συνολική εικόνα της άγριας φύσης παραμένει δυσάρεστη.

Σε συνεργασία με τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου, η WWF παρακολουθεί περίπου 36.000 πληθυσμούς και 5,790 είδη αμφιβίων, πτηνών, ψαριών, θηλαστικών και ερπετών. Η περιβαλλοντική οργάνωση εκτιμά ότι οι παγκόσμιοι πληθυσμοί άγριων ζώων που παρακολουθούνται έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 73% από το 1970.

Ο αριθμός αυτός μετρά τη μέση μεταβολή στο μέγεθος αυτών των πληθυσμών, όχι τον αριθμό των ζώων που χάθηκαν. «Περίπου οι μισοί πληθυσμοί είναι σταθεροί ή αυξάνονται, αλλά τα κέρδη τους αντισταθμίζονται από απώλειες αλλού», αναφέρεται στην έκθεση.