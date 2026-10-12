Οκτώ σπάνιοι ουρακοτάγκοι επέστρεψαν ξανά στην άγρια φύση του Βόρνεο έπειτα από πυρκαγιές

Οι ινδονησιακές αρχές διέσωσαν 46 ουρακοτάγκους από τις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Οκτώ σπάνιοι ουρακοτάγκοι επέστρεψαν ξανά στην άγρια φύση του Βόρνεο έπειτα από πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οκτώ ουρακοτάγκοι απελευθερώθηκαν σε καταφύγιο του Βόρνεο αφού είχαν διασωθεί το καλοκαίρι, λόγω πυρκαγιών που έπλητταν το νησί.
  • Οι πυρκαγιές στον Βόρνεο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο προκάλεσαν καταστροφές στους βιότοπους των ουρακοτάγκων, μειώνοντας την πρόσβασή τους σε τροφή και αναγκάζοντάς τους να πλησιάσουν ανθρώπινους οικισμούς.
  • Περίπου 46 ουρακοτάγκοι διασώθηκαν από τις πυρκαγιές, οι οποίες ήταν φέτος πιο έντονες λόγω του φαινομένου El Niño, το οποίο επιδείνωσε τις καιρικές συνθήκες.
  • Ο πληθυσμός των ουρακοτάγκων στο Βόρνεο και τη Σουμάτρα έχει μειωθεί σημαντικά, από πάνω από 230.000 πριν έναν αιώνα σε περίπου 104.000 σήμερα, με τον πληθυσμό να απειλείται με εξαφάνιση.
  • Το καταφύγιο που επιλέχθηκε για την απελευθέρωση διαθέτει άφθονη τροφή και νερό και συνδέεται με άλλες δασικές εκτάσεις, ώστε να υποστηρίζεται η μακροπρόθεσμη επιβίωση των διασωθέντων ζώων.
Snapshot powered by AI

Οκτώ σπάνιοι ουρακοτάγκοι απελευθερώθηκαν ξανά στην άγρια φύση του Βόρνεο, αφού είχαν αιχμαλωτιστεί όταν ο βιότοπός τους απειλήθηκε από καταστροφικές πυρκαγιές, που έπληξαν το νησί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πρόκειται για τρεις θηλυκούς ουρακοτάγκους, οι οποίοι απελευθερώθηκαν την Παρασκευή μαζί με τα τρία μικρά τους και δύο ακόμη ενήλικους αρσενικούς ουρακοτάγκους, σε ένα καταφύγιο στα δυτικά του νησιού, όπως ανακοίνωσαν από κοινού η οργάνωση International Animal Rescue Indonesia (Yiari) και το υπουργείο Δασών της Ινδονησίας.

Οι ινδονησιακές αρχές διέσωσαν 46 ουρακοτάγκους από τις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Οι δασικές πυρκαγιές στην περιοχή είναι συνηθισμένες κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου της χώρας, αλλά φέτος ήταν ιδιαίτερα πιο ισχυρές.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της απελευθέρωσης:

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF, οι ουρακοτάγκοι που διασώθηκαν και στη συνέχεια επέστρεψαν στο καταφύγιο του Βόρνεο, απειλούνται με εξαφάνιση. Περίπου 104.000 ουρακοτάγκοι μένουν αυτήν την στιγμή στο συγκεκριμένο νησί και στην Σουμάτρα, ένας αριθμός εμφανώς μικρότερος σε σχέση με τους περισσότερους από 230.000 που υπήρχαν πριν από έναν αιώνα.

Ενώ η Ινδονησία συγκαταλέγεται μεταξύ των πολλών χωρών που βρίσκονται αντιμέτωπες με δασικές πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι, οι φετινές φωτιές ήταν ιδιαίτερα πιο ισχυρές, λόγω του φαινομένου της θέρμανσης των ωκεανών «El Niño», το οποίο καθιστά τα καιρικά φαινόμενα πιο ασταθή και έντονα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης International Animal Rescue Indonesia, Καρμέλε Γιάνο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η μεταφορά των οκτώ ουρακοτάγκων στο καταφύγιο ήταν ένα «αναγκαίο βήμα», καθώς οι βιότοποί τους έχουν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνοι, λόγω των πυρκαγιών.

Μεταξύ των ουρακοτάγκων που απελευθερώθηκαν, ήταν η Mama Nopi και τα μικρά της, Nopi, Naufal και Nopan, τα οποία ζούσαν σε μία περιοχή με καρύδες και καουτσούκ πριν διασωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι πυρκαγιές του καλοκαιριού κατέστρεψαν τα δάση γύρω από την περιοχή που διέμεναν, περιορίζοντας την πρόσβαση των ουρακοτάγκων σε τροφή, με αποτέλεσμα να πλησιάσουν επικίνδυνα πολύ ανθρώπινους οικισμούς.

Η Mama Lifa και το παιδί της, η Lifa, ήταν, επίσης, ανάμεσα στους ουρακοτάγκους που διασώθηκαν. Η καταστροφή του οικοτόπου τους από τις πυρκαγιές, καθώς και η έλλειψη πηγών τροφής, οδήγησαν στη διάσωση τους στα μέσα Σεπτεμβρίου. Τέλος, διασώθηκαν η Mama Man και το μωρό της, ο Man, όταν εντοπίστηκαν να ζουν σε μια περιοχή δίπλα σε μια μικρή δασική έκταση.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι ουρακοτάγκοι απελευθερώθηκαν στο συγκεκριμένο καταφύγιο, καθώς διαθέτει άπλετη τροφή και νερό για τα ζώα και συνδέεται με άλλες δασικές εκτάσεις

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι διασωθέντες ουρακοτάγκοι δεν θα μετακινηθούν απλώς από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά θα έχουν πραγματικά την ευκαιρία να επιβιώσουν στο φυσικό τους περιβάλλον», δήλωσε ο Αργκιτόε Ράντιγκ, μέλος της οργάνωσης.

Ουρακοτάγκοι - Βόρνεο

Τον περασμένο μήνα, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) προειδοποίησε ότι οι πυρκαγιές στο Βόρνεο ξέσπασαν σε οικοτόπους όπου ζει το 52% του πληθυσμού των ουρακοτάγκων του νησιού.

Το φετινό El Niño θεωρείται το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ και αναμένεται να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στο κλίμα μέχρι και το επόμενο έτος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Πατέρας θεώρησε νεκρή την 15χρονη κόρη του και εκείνη ξύπνησε στο φέρετρο οκτώ ώρες αργότερα - Βίντεο

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Μαζωνάκης: Τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών – Εντοπίστηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Οικονομίας 2026: Νικητές οι Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ «για τα θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης»

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Ξεκινάει 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 25 Νοεμβρίου προκηρύσσει η ΑΔΕΔΥ - 24ωρη πανελλαδική κινητοποίηση

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Πορτοκαλί ή μωβ γλυκοπατάτες; Πώς το χρώμα επηρεάζει τη διατροφική τους αξία

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι, δημιουργώντας νέα ασφαλή και προσβάσιμα για όλους πεζοδρόμια»

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Οκτώ σπάνιοι ουρακοτάγκοι επέστρεψαν ξανά στην άγρια φύση του Βόρνεο έπειτα από καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το νησί

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες - «Εντυπωσιακή μεταβολή» λέει ο Μαρουσάκης

12:17ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της  Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

12:16ANNOUNCEMENTS

«STILL» ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο - Η παράσταση-φαινόμενο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσις

12:13LIFESTYLE

«Harmonia»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ITV Studios

12:04LIFESTYLE

«Με θεώρησαν κανίβαλο επειδή έφαγα τις στάχτες της μητέρας μου» - Η εξομολόγηση της ηθοποιού Ρέιτσελ Στέρλινγκ

12:02LIFESTYLE

«Αν δεν υπήρχε η Βίσση, δεν θα με είχατε γνωρίσει ποτέ» - Η ατάκα του Καρβέλα στο Καλλιμάρμαρο πριν από τη ρήξη τους

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Παιδιά και social media: 28 ερωτήσεις και απαντήσεις για το όριο πρόσβασης των 15 ετών από 1/1/2027

11:52LIFESTYLE

The Voice: Η τηλεθέαση, η ατάκα από την Έλενα Παπαρίζου και η ιστορία που συγκίνησε

11:40ANNOUNCEMENTS

«Η υγεία των παιδιών και των εφήβων στο επίκεντρο» - Εκδηλώσεις ενημέρωσης για τον HPV σε 4 πόλεις

11:26LIFESTYLE

«Μήπως είναι λίγο νωρίς;» - Η αντίδραση του Γιάννη Βαρδή για το The Voice μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

11:22WHAT THE FACT

Σούπερ πάγος 10 φορές ισχυρότερος από τον συμβατικό αλλάζει τα πάντα στις κατασκευές

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Υποτίμησε την απειλή των Χούθι – Ο πρίγκιπας διάδοχος μένει σε παλάτια με καταφύγια και αύξησε την ασφάλεια του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακατσάνοι: Η ονομασία και η καταγωγή της πανάρχαιας ελληνικής νομαδικής φυλής

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Ξεκινάει 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 24ώρο για την Αττική - Η πρόγνωση του ECMWF για επικίνδυνες καταιγίδες

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν σαν να έλεγε: "Έλα εδώ τίγρη, σκότωσέ με"»: Τι συνέβη μετά την τραγωδία σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία

12:17ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της  Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χαιρετάκης

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για το τέλος Οκτωβρίου - Το ακραίο σενάριο που παρουσιάστηκε

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες - «Εντυπωσιακή μεταβολή» λέει ο Μαρουσάκης

11:52LIFESTYLE

The Voice: Η τηλεθέαση, η ατάκα από την Έλενα Παπαρίζου και η ιστορία που συγκίνησε

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι δικαιούχοι

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Καρέ καρέ το πολύνεκρο τροχαίο στην Τουρκία: Η στιγμή της σύγκρουσης του λεωφορείου με το φορτηγό

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Παιδιά και social media: 28 ερωτήσεις και απαντήσεις για το όριο πρόσβασης των 15 ετών από 1/1/2027

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Μπήκαν δύο και μας χτύπησαν» - Οι αντιφάσεις του γιου, το πόρισμα του ιατροδικαστή και ποιον υπέδειξαν οι συγγενείς για τη δολοφονία της 89χρονης

10:37LIFESTYLE

«Ζωή μου, ευτυχία μου» - Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου

07:31ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάν, ο προφυλακτήρας μου»: Τα πρώτα λόγια του οδηγού που μπήκε σε ταβέρνα με το αυτοκινητό του!

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη εκατομμυρίων στον e-ΕΦΚΑ μετά από κατάθεση... 17 ωρών!

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πέρασε ξυστά από την Αττική ο όγκος των βροχοπτώσεων - Πότε έρχονται καλές μπόρες

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία Γκράβα: Καμία διαρροή φυσικού αερίου - Άγνωστη η προέλευση της οσμής

10:52WHAT THE FACT

Αρχαίο ισπανικό νόμισμα χρησιμοποιήθηκε για εισιτήριο λεωφορείου – Το μυστήριο 70 χρόνια μετά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ