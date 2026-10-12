Οκτώ σπάνιοι ουρακοτάγκοι επέστρεψαν ξανά στην άγρια φύση του Βόρνεο έπειτα από πυρκαγιές

Snapshot Οκτώ ουρακοτάγκοι απελευθερώθηκαν σε καταφύγιο του Βόρνεο αφού είχαν διασωθεί το καλοκαίρι, λόγω πυρκαγιών που έπλητταν το νησί.

Οι πυρκαγιές στον Βόρνεο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο προκάλεσαν καταστροφές στους βιότοπους των ουρακοτάγκων, μειώνοντας την πρόσβασή τους σε τροφή και αναγκάζοντάς τους να πλησιάσουν ανθρώπινους οικισμούς.

Περίπου 46 ουρακοτάγκοι διασώθηκαν από τις πυρκαγιές, οι οποίες ήταν φέτος πιο έντονες λόγω του φαινομένου El Niño, το οποίο επιδείνωσε τις καιρικές συνθήκες.

Ο πληθυσμός των ουρακοτάγκων στο Βόρνεο και τη Σουμάτρα έχει μειωθεί σημαντικά, από πάνω από 230.000 πριν έναν αιώνα σε περίπου 104.000 σήμερα, με τον πληθυσμό να απειλείται με εξαφάνιση.

Το καταφύγιο που επιλέχθηκε για την απελευθέρωση διαθέτει άφθονη τροφή και νερό και συνδέεται με άλλες δασικές εκτάσεις, ώστε να υποστηρίζεται η μακροπρόθεσμη επιβίωση των διασωθέντων ζώων. Snapshot powered by AI

Οκτώ σπάνιοι ουρακοτάγκοι απελευθερώθηκαν ξανά στην άγρια φύση του Βόρνεο, αφού είχαν αιχμαλωτιστεί όταν ο βιότοπός τους απειλήθηκε από καταστροφικές πυρκαγιές, που έπληξαν το νησί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πρόκειται για τρεις θηλυκούς ουρακοτάγκους, οι οποίοι απελευθερώθηκαν την Παρασκευή μαζί με τα τρία μικρά τους και δύο ακόμη ενήλικους αρσενικούς ουρακοτάγκους, σε ένα καταφύγιο στα δυτικά του νησιού, όπως ανακοίνωσαν από κοινού η οργάνωση International Animal Rescue Indonesia (Yiari) και το υπουργείο Δασών της Ινδονησίας.

Οι ινδονησιακές αρχές διέσωσαν 46 ουρακοτάγκους από τις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Οι δασικές πυρκαγιές στην περιοχή είναι συνηθισμένες κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου της χώρας, αλλά φέτος ήταν ιδιαίτερα πιο ισχυρές.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της απελευθέρωσης:

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF, οι ουρακοτάγκοι που διασώθηκαν και στη συνέχεια επέστρεψαν στο καταφύγιο του Βόρνεο, απειλούνται με εξαφάνιση. Περίπου 104.000 ουρακοτάγκοι μένουν αυτήν την στιγμή στο συγκεκριμένο νησί και στην Σουμάτρα, ένας αριθμός εμφανώς μικρότερος σε σχέση με τους περισσότερους από 230.000 που υπήρχαν πριν από έναν αιώνα.

Ενώ η Ινδονησία συγκαταλέγεται μεταξύ των πολλών χωρών που βρίσκονται αντιμέτωπες με δασικές πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι, οι φετινές φωτιές ήταν ιδιαίτερα πιο ισχυρές, λόγω του φαινομένου της θέρμανσης των ωκεανών «El Niño», το οποίο καθιστά τα καιρικά φαινόμενα πιο ασταθή και έντονα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης International Animal Rescue Indonesia, Καρμέλε Γιάνο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η μεταφορά των οκτώ ουρακοτάγκων στο καταφύγιο ήταν ένα «αναγκαίο βήμα», καθώς οι βιότοποί τους έχουν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνοι, λόγω των πυρκαγιών.

Μεταξύ των ουρακοτάγκων που απελευθερώθηκαν, ήταν η Mama Nopi και τα μικρά της, Nopi, Naufal και Nopan, τα οποία ζούσαν σε μία περιοχή με καρύδες και καουτσούκ πριν διασωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι πυρκαγιές του καλοκαιριού κατέστρεψαν τα δάση γύρω από την περιοχή που διέμεναν, περιορίζοντας την πρόσβαση των ουρακοτάγκων σε τροφή, με αποτέλεσμα να πλησιάσουν επικίνδυνα πολύ ανθρώπινους οικισμούς.

Η Mama Lifa και το παιδί της, η Lifa, ήταν, επίσης, ανάμεσα στους ουρακοτάγκους που διασώθηκαν. Η καταστροφή του οικοτόπου τους από τις πυρκαγιές, καθώς και η έλλειψη πηγών τροφής, οδήγησαν στη διάσωση τους στα μέσα Σεπτεμβρίου. Τέλος, διασώθηκαν η Mama Man και το μωρό της, ο Man, όταν εντοπίστηκαν να ζουν σε μια περιοχή δίπλα σε μια μικρή δασική έκταση.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι ουρακοτάγκοι απελευθερώθηκαν στο συγκεκριμένο καταφύγιο, καθώς διαθέτει άπλετη τροφή και νερό για τα ζώα και συνδέεται με άλλες δασικές εκτάσεις

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι διασωθέντες ουρακοτάγκοι δεν θα μετακινηθούν απλώς από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά θα έχουν πραγματικά την ευκαιρία να επιβιώσουν στο φυσικό τους περιβάλλον», δήλωσε ο Αργκιτόε Ράντιγκ, μέλος της οργάνωσης.

Τον περασμένο μήνα, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) προειδοποίησε ότι οι πυρκαγιές στο Βόρνεο ξέσπασαν σε οικοτόπους όπου ζει το 52% του πληθυσμού των ουρακοτάγκων του νησιού.

Το φετινό El Niño θεωρείται το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ και αναμένεται να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στο κλίμα μέχρι και το επόμενο έτος.