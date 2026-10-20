Γονείς γίνονται viral: Απορροφήθηκαν από τη selfie στην παραλία και το παιδί παραλίγο να πνιγεί

Snapshot Ένα βίντεο που έγινε viral δείχνει γονείς να είναι απορροφημένοι στη λήψη selfie στην παραλία, ενώ το παιδί τους παραλίγο να πνιγεί στα κύματα.

Η μητέρα κρατούσε χαλαρά το παιδί, το οποίο γλίστρησε και έπεσε στην άμμο κοντά στη θάλασσα, χωρίς να λάβουν άμεσα μέτρα οι γονείς.

Ένας περαστικός αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και έσπευσε να σώσει το παιδί, επιστρέφοντάς το στους γονείς.

Η αυθεντικότητα και οι συνθήκες του βίντεο δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά έχει προκαλέσει έντονη κριτική για την ευθύνη των γονέων και την ασφάλεια στην παραλία.

Μάρτυρες του περιστατικού ανέφεραν ότι το ζευγάρι ήταν τόσο απορροφημένο στη δημιουργία βίντεο που αγνόησαν τον κίνδυνο για το παιδί τους. Snapshot powered by AI

Έντονη κριτική έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου ένα ζευγάρι εμφανίζεται να περπατάει σε μία παραλία έχοντας την προσοχή του στραμμένη στο κινητό τους, για την καλύτερη λήψη μιας selfie, μη δίνοντας σημασία πως πίσω τους βρίσκεται το μικρό παιδί τους.

Το βίντεο, που έχει πλέον γίνει viral, και έχει αναπαραχθεί από αρκετά μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς του, ή κάτω από ποιες συνθήκες τραβήχτηκε.

A viral video shows a toddler was left close to ocean waves while the parents appear busy filming reel. A bystander rescued the child, sparking outrage over parental responsibility and beach safety. https://t.co/Ku3BNEpqqr — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) October 20, 2026

Στα πλάνα φαίνονται οι γονείς να περπατούν κατά μήκος της ακτής, κοντά στα κύματα που έρχονταν, ενώ η γυναίκα κρατούσε χαλαρά τα χέρια της μικρής. Σε λίγα δευτερόλεπτα, το παιδί γλίστρησε από την αγκαλιά της και έπεσε στην άμμο.

Η γυναίκα γύρισε για λίγο να κοιτάξει πίσω της πριν επιστρέψει για να ποζάρει στην κάμερα, ενώ ο άνδρας συνέχισε να τραβάει βίντεο με ένα selfie stick. Καθώς το ζευγάρι παρέμενε επικεντρωμένο στη βιντεοσκόπηση, η μικρή φαινόταν να παρασύρεται από τα κύματα στο παρασκήνιο.

Τελικά, ένας άγνωστος πρόσεξε το παιδί και έσπευσε να βοηθήσει. Ο άνθρωπος πήρε το μικρό από το χέρι και το οδήγησε προς τους γονείς της, φωνάζοντάς τους.

#Watch: Child Nearly Swept Away by Waves While Parents Reportedly Film Reel; Bystander Rushes to Rescue #KalingaTV https://t.co/Yy7wc4QORl — Kalinga TV (@kalingatv) October 20, 2026

Η χρήστης του X, Mariyam, η οποία επίσης μοιράστηκε το βίντεο στον λογαριασμό της, διηγήθηκε ότι ήταν μάρτυρας του περιστατικού ενώ βρισκόταν στην παραλία με τον σύζυγό της. Στη λεζάντα της, ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι ήταν τόσο απορροφημένο στη δημιουργία ενός βίντεο «Reel» που άφησαν το κοριτσάκι τους στο νερό, προσθέτοντας ότι ένας περαστικός παρενέβη και τη διέσωσε πριν προλάβει να παρασυρθεί από τα κύματα.

Διαβάστε επίσης