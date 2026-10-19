Τέιλορ Σουίφτ: Αγκαλιάστηκε με την πεθερά της στον αγώνα του συζύγου της έγινε viral

Η τραγουδίστρια συνάντησε τη μητέρα του Τράβις Κέλσι στις εξέδρες

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τέιλορ Σουίφτ: Αγκαλιάστηκε με την πεθερά της στον αγώνα του συζύγου της έγινε viral
LIFESTYLE
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  • Η Τέιλορ Σουίφτ είχε μια τρυφερή συνάντηση με την πεθερά της, Ντόνα Κέλσι, κατά τη διάρκεια αγώνα των Kansas City Chiefs.
  • Η τραγουδίστρια φόρεσε κόκκινο κορμάκι στα χρώματα της ομάδας του συζύγου της και η Ντόνα Κέλσι μαύρο τζιν μπουφάν με λογότυπο «KC».
  • Η οικογένεια Κέλσι συμμετείχε σε εκδήλωση για φιλάθλους πριν τον αγώνα, με τον Τζέισον Κέλσι να ενθαρρύνει το κοινό.
  • Ο Τράβις Κέλσι επέστρεψε στη δράση με τους Chiefs μετά το ρεπό της ομάδας και συνοδεύτηκε από τη Σουίφτ στο γήπεδο.
  • Το ζευγάρι είχε πρόσφατα κοινές εμφανίσεις και ταξίδια, συμπεριλαμβανομένου εορτασμού γενεθλίων και παρακολούθησης αγώνα μπέιζμπολ.
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Μια τρυφερή στιγμή με την πεθερά της, Ντόνα Κέλσι, μοιράστηκε η Τέιλορ Σουίφτ κατά τη διάρκεια του αγώνα των Kansas City Chiefs με τους Los Angeles Chargers, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η 36χρονη τραγουδίστρια παρακολουθούσε από σουίτα του Arrowhead Stadium τον σύζυγό της, Τράβις Κέλσι, όταν εντόπισε τη μητέρα του και την υποδέχθηκε με ένα πλατύ χαμόγελο και μια ζεστή αγκαλιά.

Η στιγμή καταγράφηκε σε φωτογραφίες από τη σουίτα, όπου βρίσκονταν επίσης η σταρ του WNBA Κέιτλιν Κλαρκ και η τραγουδίστρια Έστε Χάιμ. Η συνάντηση των δύο γυναικών τράβηξε την προσοχή, με τη Σουίφτ να δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη όταν είδε την Ντόνα Κέλσι.

Η εμφάνιση της Σουίφτ στα χρώματα των Chiefs

Η Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε ένα κόκκινο κορμάκι με μακριά μανίκια και ζιβάγκο, τιμώντας τα χρώματα της ομάδας του συζύγου της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσό βερνίκι νυχιών και το χαρακτηριστικό κόκκινο κραγιόν της.

Taylor Swift

Από την πλευρά της, η Ντόνα Κέλσι φόρεσε ένα μαύρο τζιν μπουφάν με μεταλλικές λεπτομέρειες και ένα μεγάλο λογότυπο «KC» στην πλάτη, δείχνοντας επίσης την υποστήριξή της στην ομάδα.

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Η τραγουδίστρια επέστρεψε στην αγαπημένη της σουίτα για να παρακολουθήσει τον αγώνα, μία ημέρα μετά την παρουσία της στο έκτο ετήσιο Academy Museum Gala στο Λος Άντζελες.

Η οικογένεια Κέλσι στο γήπεδο πριν από τον αγώνα

Η παρουσία της οικογένειας Κέλσι στο Arrowhead Stadium είχε ξεκινήσει πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Η Ντόνα και ο πρώην σύζυγός της, Εντ Κέλσι, συμμετείχαν σε ειδική εκδήλωση για τους φιλάθλους στον χώρο στάθμευσης του γηπέδου, μαζί με τον μεγαλύτερο γιο τους, Τζέισον Κέλσι.

Ο πρώην παίκτης των Philadelphia Eagles βρέθηκε κοντά στους φιλάθλους στο Κάνσας Σίτι, δίνοντας τον τόνο της γιορτινής ατμόσφαιρας πριν από τον αγώνα. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα X, ο Τζέισον εμφανίζεται να ενθαρρύνει το κοινό και να πανηγυρίζει όταν ένας θεατής καταφέρνει να βάλει καλάθι από μεγάλη απόσταση.

Taylor Swift

Από το κόκκινο χαλί στο πλευρό του Τράβις Κέλσι

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει τον σύζυγό της, ο οποίος επέστρεψε στη δράση με τους Chiefs μετά το ρεπό της ομάδας την πέμπτη αγωνιστική εβδομάδα του NFL.

Το τελευταίο διάστημα, το ζευγάρι έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και με τις κοινές του εμφανίσεις. Νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, ο Τράβις Κέλσι γιόρτασε τα 37α γενέθλιά του, πραγματοποιώντας ταξίδι στη Νέα Υόρκη, όπου οι δυο τους απόλαυσαν βραδινές εξόδους στο Μανχάταν.

Ο αθλητής είχε επίσης βρεθεί στις εξέδρες του Progressive Field στις 10 Οκτωβρίου, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Cleveland Guardians με τους Chicago White Sox στα πλέι οφ του μπέιζμπολ. Ο Κέλσι, που απέκτησε τον Μάιο μειοψηφικό μερίδιο στην ομάδα των Guardians, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του, στο Οχάιο.

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