ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ για Σγουρό μετά το on air επεισόδιο: «Ως εδώ με την υποκρισία»

Πάει πολύ να μιλά για διαγραφές η Νέα Δημοκρατία, απαντά το ΠΑΣΟΚ απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της εκπροσώπου Τύπου του κυβερνώντος κόμματος   

Newsbomb

ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ για Σγουρό μετά το on air επεισόδιο: «Ως εδώ με την υποκρισία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Για υποκρισία κατηγορεί τη ΝΔ το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σχετικά με τον υποψήφιο βουλευτή του Γιάννη Σγουρό μετά το on air επεισόδιο που είχε χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξή του.

Στην ανακοίνωσή του, η Χαριλάου Τρικούπη υπερασπίζεται τον κ. Σγουρό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πολιτικό με πολυετή διαδρομή και δημόσια παρουσία που χαρακτηρίζεται από ήθος. «Ο κ. Σγουρός είναι ένας πολιτικός με μακρά εμπειρία, με ήθος και όπως και ο ίδιος εξήγησε σε ανάρτηση του ο δημόσιος διάλογος πρέπει να διεξάγεται με επιχειρήματα και χωρίς οξύτητα. Αυτό φυσικά πρέπει να ισχύει αμοιβαία» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια, στρέφει τα πυρά του κατά της Νέας Δημοκρατίας, επικαλούμενο και την παραμονή του Λευτέρη Αυγενάκη στις τάξεις της ΝΔ μετά το περιστατικό με υπάλληλο στο αεροδρόμιο της Αθήνας:

«Πάει πολύ, όμως, να μιλά για διαγραφές η Νέα Δημοκρατία που:

- δεν είχε το πολιτικό σθένος να διαγράψει τα εμπλεκόμενα στελέχη της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

- δεν διέγραψε την πρώην ευρωβουλευτή της Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και τους πρώην τομεάρχες Αποδήμων και Αυτοδιοίκησης -ακόμη και μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους- για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χιλιάδων πολιτών

- διατηρεί στις τάξεις της τον κ. Αυγενάκη που είχε διαπληκτιστεί με υπάλληλο στο αεροδρόμιο της Αθήνας και τον βουλευτή κ. Κυριαζίδη που είχε εκστομίσει μέσα στο κοινοβούλιο προσβλητικές εκφράσεις για το γυναικείο φύλο

- ο Κυβερνητικός της Εκπρόσωπος απείλησε με μηνύσεις και αγωγές τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη για τις ερωτήσεις του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη φράση: «Ως εδώ με την υποκρισία!».

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Τρίτη on air, σε συνέντευξη του Γιάννη Σγουρού στο One Channel.

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