Η ΝΔ ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή Σγουρού μετά το χθεσινό επεισόδιο σε συνέντευξή του

Snapshot Η ΝΔ ζητά από το ΠΑΣΟΚ να διαγράψει τον Γιάννη Σγουρό μετά το επεισόδιο σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ONE.

Ο Σγουρός αποχώρησε από τη συνέντευξη, απειλώντας τον δημοσιογράφο με φράσεις όπως «να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας» και ελπίζοντας ότι το βλέπει η ιδιοκτησία του σταθμού.

Η εκπρόσωπος της ΝΔ αμφισβητεί τα δημοκρατικά ήθη του ΠΑΣΟΚ και ζητά από τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει θέση για τη συμπεριφορά του υποψηφίου βουλευτή.

Το επεισόδιο συνέβη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Σγουρού την Τρίτη στον τηλεοπτικό σταθμό ONE. Snapshot powered by AI

«Έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες και ακόμα περιμένουμε από τον κ. Ανδρουλάκη να επιδείξει την ελάχιστη δημοκρατική ευαισθησία και να διαγράψει τον κ. Σγουρό» αναφέρει σε γραπτή της δήλωση η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

Όπως επισημαίνει, ο Γιάννης Σγουρός ξεκίνησε τη χθεσινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ONE και στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό λέγοντας ότι «ο διάλογος κουράζει». Στη συνέχεια αποφάσισε να εφαρμόσει αυτή την άποψη στην πράξη. Προσπάθησε να κάνει ο ίδιος τις ερωτήσεις και, όταν ο δημοσιογράφος θέλησε να συντονίσει τη συζήτηση, κατέληξε να αποχωρήσει από την εκπομπή, απειλώντας τον με φράσεις όπως «να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας» και ότι «ελπίζει να το βλέπει η ιδιοκτησία», σημειώνει η κ. Σδούκου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώντος κόμματος διερωτάται: «Αυτά είναι τα δημοκρατικά ήθη του ΠΑΣΟΚ; Αποδέχεται τη συμπεριφορά του υποψηφίου βουλευτή του ο Νίκος Ανδρουλάκης; Ένας πολιτικός που απειλεί με τον τρόπο αυτό τους δημοσιογράφους, έχει θέση στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ;».

Εν είδει υστερογράφου, η κ. Σδουκου σχολιάζει δηκτικά ότι ο κ. Σγουρός «αρκέστηκε» άραγε στην ελπίδα ότι παρακολουθεί η ιδιοκτησία του σταθμού ή «φρόντισε» να την ενημερώσει τηλεφωνικά;

Η αποχώρηση του Γιάννη Σγουρού από το στούντιο του ONE

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Τρίτη on air, σε συνέντευξη του Γιάννη Σγουρού στο One Channel.

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