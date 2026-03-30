Σδούκου: Το 2027 οι εκλογές - Όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ ψηφίζει μαζί και κόμμα-έκπληξη

Στην προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί ο πόλεμος, αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989

Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ απέκλεισε κάθε σενάριο πρόωρων εκλογών και τόνισε ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν απάντησαν ποιον βλέπουν ως δυνητικό σύμμαχο, επειδή δεν μπορούν να πουν πως θα είναι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το υπό δημιουργία κόμμα του κ. Τσίπρα ή η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Πριν λίγες μέρες ο πρωθυπουργός προσδιόρισε το χρόνο των εκλογών και είπε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τότε θα γίνουν», δήλωσε και ανέφερε πως οι συζητήσεις για πρόωρες εκλογές είναι «διαχρονικά η πιο αγαπημένη στα πολιτικά και δημοσιογραφικά πηγαδάκια».

Συνέχισε λέγοντας ότι συνήθως «ξεκινάει στο 18μηνο μετά από μια εκλογική αναμέτρηση και επανέρχεται ξανά και ξανά σε κάθε ευκαιρία».

Υπενθύμισε δε, ότι «όταν είχε ξεσπάσει η πανδημία το 2020, πριν ακόμα κλείσει η κυβέρνηση ένα χρόνο διακυβέρνησης, πολλοί σχολιαστές τότε, παρότρυναν τον πρωθυπουργό να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές για να μπορέσει να πάρει τα δύσκολα μέτρα που απαιτούνταν τότε για τη διαχείριση της πανδημίας».

Υπογράμμισε πως «και τώρα, νομίζω κάπως έτσι, ενώ βρισκόμαστε εν μέσω μιας πολύ μεγάλης κρίσης, με έναν πόλεμο που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει και τι θα αφήσει πίσω του. Πάλι όμως, υπάρχουν κάποιοι που αναρωτιούνται αν πρέπει να μπει η χώρα σε προεκλογική περίοδο. Είναι όμως απολύτως σαφές. Δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη για πρόωρες εκλογές. Ο πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, που είναι το κόμμα της ευθύνης και της θεσμικότητας, δεν λειτουργούν έτσι».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «δεν πρόκειται να βάλουμε τώρα τη χώρα σε αχρείαστες περιπέτειες. Κάποιοι δημοσιολογούντες λένε ότι είναι ευκαιρία γιατί ανεβήκαμε κάποιες μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα είναι καλύτερα τώρα, παρά αν έρθει ένα κύμα ακρίβειας ή άλλα απόνερα του πολέμου. Όμως η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν προτεραιότητα την αντιμετώπιση όσων συνεπειών φέρνει ο πόλεμος, όχι τα μικροκομματικά κέρδη». Σημείωσε δε, ότι «είμαστε και θα είμαστε εδώ για να τα αντιμετωπίσουμε».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι «είναι στάση και βαθιά πεποίθηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το εθνικό συμφέρον και το συμφέρον της κοινωνίας προηγούνται έναντι κάθε άλλου». Σημείωσε μάλιστα πως «υπάρχει μια προσπάθεια, που ξεκινάει από την αντιπολίτευση, για να δημιουργηθεί και να συντηρηθεί ένα κλίμα σκανδαλολογίας και τοξικότητας που πάνω του επενδύει πολιτικά. Εμείς απαντάμε σε αυτά, εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη πλήρως και όχι αποσπασματικά και κυρίως διαχειριζόμαστε την κρίση».

Η κ. Σδούκου, απαντώντας σε ερώτηση για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «αν κάποιος δημοσιογράφος, ακούγοντας αυτά που ειπώθηκαν, έπρεπε να βγάλει έναν τίτλο, πιθανότατα θα έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εύλογα όμως προκύπτει το ερώτημα με ποιον θα κυβερνήσει στην -μάλλον μακρινή- περίπτωση που κέρδιζε έστω με μια ψήφο, όπως διατείνεται ότι στοχεύει».

Σημείωσε δε, πως «δικαιούται να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης, πρέπει να ξέρει με ποιον θέλει ο κ. Ανδρουλάκης να συνεργαστεί. Με τον κ. Τσίπρα και το κόμμα που θα φτιάξει; Με τον ΣΥΡΙΖΑ; Με την κ. Κωνσταντοπούλου; Είναι δικαίωμά του να ξέρει και υποχρέωση του ΠΑΣΟΚ να μας αποκαλύψει με ποια κόμματα και με ποιους όρους θα συνεργαστεί. Για να ξέρουν και οι πολίτες, ότι όταν ψηφίζεις Ανδρουλάκη, παίρνεις και κάποιον ακόμα μαζί που τώρα κρύβεται. Να ξέρουν όταν ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ τι έρχεται από πίσω».