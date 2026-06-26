Ο Ανδρουλάκης ρίχνει... Σγουρό απέναντι σε Δούκα

Μια απρόσμενη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το απόγευμα της Πέμπτης, προκάλεσε έντονες συζητήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη.



Όπως γνωστοποιήθηκε, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός κατέρχεται στις εκλογές ως υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Α' Αθηνών.



Η είδηση δε θα προκαλούσε εντύπωση, πέραν του γεγονότος ότι ελάχιστες υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί ήδη από τα κόμματα, ενώ τέτοιες μεμονωμένες ανακοινώσεις, είναι ακόμη σπανιότερες.



Ωστόσο, όπως φαίνεται η περίπτωση του κ. Σγουρού είναι διαφορετική, αφού συγκεντρώνει πάνω της και ζητήματα που αφορούν το παρόν του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο το εκλογικό του μέλλον. Ο κ. Σγουρός είναι ένα από τα εμπειρότερα αυτοδιοικητικά στελέχη, με θητείες, αλλά και υποψηφιότητες για το αξίωμα του περιφερειάρχη, γεγονός που σημαίνει ότι διαθέτει και αυξημένο «μηχανισμό». Έτσι, η επιλογή να κατέλθει στην Α' Αθηνών δημιουργεί αυτομάτως αυξημένο ανταγωνισμό για τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος που θα διαγκωνιστούν για την εκλογή τους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.



Ανάμεσα σε αυτά, δεν είναι άλλος και από τον νυν δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για τον οποίο όλα δείχνουν ότι θα είναι και εκείνος υποψήφιος στην Α' Αθηνών, όπου άλλωστε ανήκει και ο δήμος Αθηναίων. Η κάθοδος λοιπόν του κ. Σγουρού φαίνεται να αποτελεί ένα πρώτο «εμπόδιο» για τον Χάρη Δούκα, το οποίο μπορεί να μη του στοιχίσει την εκλογή του, όμως σίγουρα δημιουργεί νέα δεδομένα και πιο αυξημένη δυσκολία για την εκλογή στην Α' Αθηνών.

Ύμνοι ΠΑΣΟΚ για Σγουρό

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Σγουρός έχει συνδέσει το όνομα του με τα μεγάλα έργα πνοής κατά τη θητεία του ως Περιφερειάρχης Αττικής και Νομάρχης Αθηνών. Διέγραψε λαμπρή πορεία στον αθλητισμό ως αθλητής και πρόεδρος στον Μίλωνα, αλλά και από τις θέσεις του ως γενικός γραμματέας Αθλητισμού, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων και κατόπιν της Οργανωτικής Επιτροπής «Αθήνα 2004». Ο κ. Σγουρός θα συμμετέχει ενεργά και στην πρώτη γραμμή στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Ανακοινώνεται ότι θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της Α΄ Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές».

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