«Εκεχειρία» μεταξύ Δούκα-Διαμαντοπούλου - Τα σενάρια για... προληπτική κίνηση Ανδρουλάκη

«Παγώνει» η κόντρα και τα σενάρια διαγραφών, μέχρι το επόμενο ξέσπασμα εσωκομματικών αντιπαραθέσεων

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Εκεχειρία» μεταξύ Δούκα-Διαμαντοπούλου - Τα σενάρια για... προληπτική κίνηση Ανδρουλάκη
Δεύτερη ημέρα εργασιών του 4ου τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου του taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Παγώνει, έστω και προσωρινά, όπως όλα δείχνουν η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα και επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννας Διαμαντοπούλου.

Οι δύο πλευρές φαίνεται πως συνειδητά δεν προχώρησαν σε νεότερες δηλώσεις, αφού γνώριζαν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δεχτεί εισηγήσεις ακόμη και για ταυτόχρονα πειθαρχικά μέτρα κατά και των δύο στελεχών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης είχε αδειάσει μεγαλειωδώς τα δύο κεντρικά στελέχη τηρώντας ίσες αποστάσεις απέναντί τους και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφών.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η αντιπαράθεση έφερε στην επιφάνεια το ιδεολογικό-στρατηγικό χάσμα που υπάρχει εντός του ΠΑΣΟΚ, με ένα μέρος του να είναι υπέρ της κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ, ενώ το άλλο βλέπει το μέλλον του ΠΑΣΟΚ μόνο εντός της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.

Αυτές οι δύο γραμμές είναι δεδομένο πως θα βρεθούν ξανά σε αντιπαράθεση, είτε μέσω των βασικών εκφραστών τους (Διαμαντοπούλου - Δούκα), είτε μέσω άλλων στελεχών, γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα τη Χαριλάου Τρικούπη.

Σε κάθε περίπτωση όμως, τα σενάρια για την επόμενη μέρα της αντιπαράθεσης είναι πολλά και σε πολλές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνουν και την έξοδο του Χάρη Δούκα από το ΠΑΣΟΚ και τη «μεταγραφή» του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποπτεύονται ότι ο δήμαρχος έχει στόχο να πραγματοποιήσει «ηρωική έξοδο» από το ΠΑΣΟΚ και ότι γι' αυτό επιμένει σε δημόσιες παρεμβάσεις υπέρ της σύμπλευσης των προοδευτικών δυνάμεων. Από την άλλη πλευρά κανείς δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέλοντας να προλάβει μια τέτοια εξέλιξη ώστε να μη βρεθεί προ τετελεσμένων, να επιχειρήσει μια «προληπτική» κίνηση απέναντι στον Χάρη Δούκα, προκειμένου να μην τού αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Σε κάθε περίπτωση η πλευρά Δούκα διαψεύδει κάθε ενδεχόμενο μετακίνησης στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και οι όποιες εξελίξεις εντός ΠΑΣΟΚ φαίνεται να αναβάλλονται μέχρι τουλάχιστον την επόμενη εσωκομματική αντιπαράθεση.

Με δεδομένη την υποχώρηση της έντασης, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί άμεση αλλαγή στην ατζέντα, επικεντρώνοντας την αντιπολιτευτική τακτική σε θέματα καθημερινότητας των πολιτών όπως η ακρίβεια, η υγεία, η στέγαση και οι μεταφορές.

Το ΠΑΣΟΚ, σε μια περίοδο ιδιαίτερης πολιτικής πίεσης, λόγω της εδραίωσης της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, επιχειρεί να δώσει βάρος σε θέματα που του επιτρέπουν να αναδεικνύει τον ρόλο του ως αξιωματική αντιπολίτευση και να αποφύγει τις συζητήσεις που επαναφέρουν το δημοσκοπικό/πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο φαίνεται, προσώρας τουλάχιστον, να βρίσκεται.

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