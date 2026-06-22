Από την «Αλλαγή» στη στασιμότητα: Τι απέμεινε από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα

Από κίνημα εξουσίας το ΠΑΣΟΚ έγινε ένα κίνημα νοσταλγίας κι έμεινε εκεί

Newsbomb

Από την «Αλλαγή» στη στασιμότητα: Τι απέμεινε από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα
BOMBER
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, από τις 23 Ιουνίου του 1996 το ΠΑΣΟΚ μοιάζει περισσότερο να διαχειρίζεται μια ιστορική κληρονομιά παρά να παράγει μια νέα πολιτική πρόταση. Πέρασαν ήδη 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε ο ιδρυτής του Κινήματος να τελικά απέμεινε μόνο η νοσταλγία…

Το κόμμα που κάποτε εξέφραζε την κοινωνική δυναμική της μεταπολίτευσης σήμερα δυσκολεύεται να πείσει ότι διαθέτει ένα διακριτό όραμα για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι το σύγχρονο ΠΑΣΟΚ απομακρύνθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τα κόμματα οφείλουν να εξελίσσονται μαζί με την κοινωνία. Το πρόβλημα είναι ότι έχασε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που έκαναν τον ιδρυτή του πολιτικά κυρίαρχο και το ΠΑΣΟΚ μαζικό κοινωνικό κίνημα.

Έχασε την πολιτική τόλμη

Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν φοβόταν να συγκρουστεί με το πολιτικό κατεστημένο της εποχής του. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς με τις επιλογές του, είχε σαφή πολιτική πυξίδα και τολμούσε να προτείνει μεγάλες αλλαγές.

Το σημερινό ΠΑΣΟΚ συχνά εμφανίζεται εγκλωβισμένο σε μια λογική πολιτικής διαχείρισης. Αντί να διαμορφώνει την ατζέντα, ακολουθεί τις εξελίξεις. Αντί να ανοίγει νέες συζητήσεις, περιορίζεται σε αντιπολιτευτικά σχόλια ή σε γενικές αναφορές περί κοινωνικής δικαιοσύνης.

Έχασε την οργανική σχέση με την κοινωνία

Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα δεν ήταν απλώς ένα κόμμα. Ήταν ένα κοινωνικό ρεύμα. Εργαζόμενοι, αγρότες, νέοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ένιωθαν ότι το κόμμα εξέφραζε τις αγωνίες και τις προσδοκίες τους.

Σήμερα η σχέση αυτή έχει αποδυναμωθεί. Το ΠΑΣΟΚ μοιάζει περισσότερο με έναν κομματικό μηχανισμό παρά με έναν ζωντανό κοινωνικό οργανισμό. Η παρουσία του στις τοπικές κοινωνίες, στους χώρους εργασίας και στις νεότερες γενιές είναι σαφώς περιορισμένη σε σχέση με το παρελθόν.

Έχασε την ιδεολογική αυτοπεποίθηση

Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ξεκάθαρο πολιτικό αφήγημα. Οι πολίτες γνώριζαν τι πρέσβευε το ΠΑΣΟΚ, ποιον εκπροσωπούσε και ποιος ήταν ο στρατηγικός του στόχος Δεν ήταν ισαποστάκιας. Δεν ήταν και με την δεξιά και με την αριστερά. Δεν ήταν και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα. Είχε ξεκάθαρες ιδεολογικές γραμμές.

Σήμερα συχνά δημιουργείται η αίσθηση ενός κόμματος που αναζητά την ταυτότητά του ανάμεσα στην κεντροαριστερά, το κέντρο και τη σοσιαλδημοκρατία, χωρίς να έχει διαμορφώσει ένα σαφές και αναγνωρίσιμο στίγμα. Η πολιτική του πρόταση δεν διαφέρει πάντοτε ευδιάκριτα από εκείνη των πολιτικών του αντιπάλων.

Έχασε την ικανότητα να εμπνέει

Η πολιτική δεν είναι μόνο αριθμοί, προγράμματα και τεχνοκρατικές προσεγγίσεις. Είναι και η ικανότητα να κινητοποιείς συναισθήματα, να δημιουργείς προσδοκίες και να δίνεις στους πολίτες την αίσθηση ότι μπορούν να συμμετέχουν σε μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου διέθετε αυτή την ικανότητα στον μέγιστο βαθμό. Το σημερινό ΠΑΣΟΚ συχνά εκπέμπει εικόνα σοβαρότητας, αλλά όχι ενθουσιασμού. Προτείνει πολιτικές, αλλά δυσκολεύεται να δημιουργήσει πολιτικό ρεύμα.

Η μεγαλύτερη ίσως διαφορά είναι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλούσε πάντοτε για το μέλλον. Το σύνθημα της «Αλλαγής» δεν ήταν νοσταλγία. Ήταν υπόσχεση για μια νέα πραγματικότητα.

Αντίθετα, μεγάλο μέρος της σημερινής δημόσιας παρουσίας του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται διαρκώς στα επιτεύγματα της δεκαετίας του 1980, στις ιστορικές του καταβολές και στις μνήμες μιας άλλης εποχής. Όμως κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει το μέλλον ανακυκλώνοντας το παρελθόν.

Η πολιτική κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου δεν βρίσκεται στα συνθήματα, στις φωτογραφίες ή στις επετειακές εκδηλώσεις. Βρίσκεται στην ικανότητα να διαβάζει τις ανάγκες της εποχής του και να διατυπώνει ένα τολμηρό σχέδιο αλλαγής.

Το μεγάλο πρόβλημα του σημερινού ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι ξέχασε τα λόγια του Ανδρέα. Είναι ότι ξέχασε τη μέθοδο του Ανδρέα: να αφουγκράζεται την κοινωνία, να διαμορφώνει όραμα και να δίνει στους πολίτες έναν λόγο να πιστέψουν ότι το αύριο μπορεί να είναι διαφορετικό από το χθες. Μέχρι να το πετύχει αυτό, θα παραμένει ένα κόμμα που θυμάται την ιστορία του, αλλά δυσκολεύεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιό της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος στα ακίνητα από το 2027 – Ποιες κατοικίες θα βρεθούν στο επίκεντρο, πώς θα υπολογίζεται

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ Καρχιμάκη και Γεωργιάδη για τα σεντόνια στο Αττικόν

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η μυστηριώδης ανάρτηση για την Μάργκο Κατσιματίδη

07:59ΚΟΣΜΟΣ

«Καίγεται» η Ευρώπη από τον αφρικανικό αντικυκλώνα: Κόκκινος συναγερμός σε Γαλλία, Ιταλία, κλειστά σχολεία και ακυρώσεις δρομολογίων

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot Le Mans Edition: Επετειακές εκδόσεις για 6 μοντέλα λόγω των 100 χρόνων στο θρυλικό αγώνα

07:54LIFESTYLE

Τα μεγάλα φινάλε της εβδομάδας – Ποιες σειρές τελειώνουν με ανατροπές

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με σημάδια κακοποίησης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (22/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Σήμερα οι υπογραφές για τη σύμβαση παραχώρησης με Fraport – Το σχέδιο αναβάθμισης και οι στόχοι έως το 2030

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί, πέντε τραυματίες - Βίντεο

07:36BOMBER

Από την «Αλλαγή» στη στασιμότητα: Τι απέμεινε από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: O Tραμπ χαιρετίζει την πρόοδο στις συνομιλίες, αλλά η σύγκρουση ρίχνει βαριά σκιά στην παγκόσμια οικονομία

07:35ΜΑΝΤΕΙΟ

Κυβερνητικό άγχος λαγοκέφαλου, θυμωμένος Γερουλάνος, στόχος η μη αυτοδυναμία της ΝΔ και βλέπουν, λένε κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ

07:30LIFESTYLE

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Από το «Free Britney» στην απομόνωση και την «πτώση» μίας σταρ

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δύο φάσεις η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος τέκνου - Τα κριτήρια

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (22/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΕΛΛΑΔΑ

«Πόλεμος» για μία θέση πάρκινγκ στην Αττική – Καθημερινό φαινόμενο τα περιστατικά βίας

07:12ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το beef Στουρνάρα-Τσίπρα, το όχι Ανδρουλάκη σε διαγραφή Δούκα, η Καρυστιανού στο καφενείο που έριχνε κυβερνησεις και το sci-fi για Κασιδιάρη

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανελκυστήρες: Μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή στο Μητρώο – Δεν θα δοθεί νέα παράταση

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές: Η νέα «ασπίδα» για τα ζώα, ο Ειδικός Γραμματέας μιλάει στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Βγάζετε τα παπούτσια σας πριν μπείτε στο σπίτι; Καθηγήτρια Μικροβιολογίας εξηγεί γιατί πρέπει

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

07:54LIFESTYLE

Τα μεγάλα φινάλε της εβδομάδας – Ποιες σειρές τελειώνουν με ανατροπές

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

«Πόλεμος» για μία θέση πάρκινγκ στην Αττική – Καθημερινό φαινόμενο τα περιστατικά βίας

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με σημάδια κακοποίησης

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

03:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Η... σταχτοπούτα πάει για το μεγάλο θαύμα!

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με μελτέμια και μέχρι 36 βαθμούς η Δευτέρα – Πότε θα επηρεαστεί η χώρα από το ευρωπαϊκό κύμα καύσωνα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δύο φάσεις η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος τέκνου - Τα κριτήρια

07:12ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το beef Στουρνάρα-Τσίπρα, το όχι Ανδρουλάκη σε διαγραφή Δούκα, η Καρυστιανού στο καφενείο που έριχνε κυβερνησεις και το sci-fi για Κασιδιάρη

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: O Tραμπ χαιρετίζει την πρόοδο στις συνομιλίες, αλλά η σύγκρουση ρίχνει βαριά σκιά στην παγκόσμια οικονομία

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ