Από τα 6€ στα 10€: Πρόταση εκσυγχρονισμού της παροχής σίτισης από το ΠΑΣΟΚ

Στη Βουλή φέρνει το θέμα των διατακτικών σίτισης το ΠΑΣΟΚ, σε μία προσπάθεια να βρει μικρούς τρόπους, δοκιμασμένους σε χώρες του εξωτερικού, προκειμένου να παραμένει σταθερή η αγοραστική δύναμη των πολιτών, όταν αυξάνονται οι τιμές.

Όπως τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, η συγκεκριμένη παροχή, η οποία θεσμοθετήθηκε το 2004, παραμένει αμετάβλητη εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, παρά τις σημαντικές μεταβολές στο κόστος ζωής και ιδιαίτερα στις τιμές των τροφίμων. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της πρότασης, η σημερινή αξία των 6 ευρώ δεν ανταποκρίνεται πλέον στις πραγματικές ανάγκες ενός εργαζομένου, καθώς το κόστος ενός γεύματος κατά τη διάρκεια της εργασίας ξεπερνά πλέον τα 10 ευρώ στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η πρόταση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Παρά τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό τα τελευταία χρόνια, η παροχή σίτισης αντιστοιχεί σήμερα σε ποσοστό περίπου 13,6% του κατώτατου μισθού, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από αυτό που ισχύει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Σε κράτη όπως η Πορτογαλία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ιταλία, οι διατακτικές σίτισης αποτελούν βασικό εργαλείο στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων και αναπροσαρμόζονται τακτικά ώστε να συμβαδίζουν με το κόστος ζωής και τις μισθολογικές εξελίξεις. Αντίθετα, στην Ελλάδα το σχετικό όριο παραμένει αμετάβλητο από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου.

Οι εισηγητές της πρότασης υποστηρίζουν ότι η αύξηση της παροχής δεν θα ενισχύσει μόνο το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, αλλά θα έχει και ευρύτερα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αύξηση της κατανάλωσης, η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων μέσω του ΦΠΑ, η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των εργαζομένων και η αναβάθμιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Παράλληλα, η διατακτική σίτισης εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον επιθυμητές παροχές στην ελληνική αγορά εργασίας. Πρόσφατες έρευνες καταγράφουν σταθερά τη συγκεκριμένη παροχή στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των εργαζομένων, γεγονός που ενισχύει το επιχείρημα ότι μια πιθανή αύξηση της αξίας της θα είχε θετική απήχηση τόσο στους εργαζομένους όσο και στους εργοδότες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε μια αγορά εργασίας όπου η προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση, οι πρόσθετες παροχές θεωρούνται κρίσιμο εργαλείο. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να ανταγωνιστούν όχι μόνο εγχώριους εργοδότες αλλά και εταιρείες του εξωτερικού που προσφέρουν ελκυστικότερα πακέτα αποδοχών και παροχών.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει, πέρα από την άμεση αύξηση της ημερήσιας αξίας στα 10 ευρώ, τη δημιουργία μηχανισμού τακτικής αναπροσαρμογής του ποσού με βάση τον πληθωρισμό. Στόχος είναι να αποφευχθεί η επανάληψη μιας πολυετούς στασιμότητας που οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση της πραγματικής αξίας της παροχής.

Με δεδομένο ότι σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων εξακολουθεί να αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, οι υποστηρικτές της πρότασης θεωρούν ότι η αναπροσαρμογή της διατακτικής σίτισης αποτελεί μια στοχευμένη και άμεσα εφαρμόσιμη παρέμβαση, η οποία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ.