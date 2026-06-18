Βαρδακαστάνης για Διαμαντοπούλου - Δούκα: «Άστοχες οι δηλώσεις τους» - Τι είπε για τις διαγραφές

Πώς σχολίασε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τη δημοσία αντιπαράθεση των δύο στελεχών

Μίλτος Τσεκούρας

Βαρδακαστάνης για Διαμαντοπούλου - Δούκα: «Άστοχες οι δηλώσεις τους» - Τι είπε για τις διαγραφές

Αριστέρα: Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης. Δεξιά: Άννα Διααμντοπούλου κια Χάρης Δούκας σε ευαχριστο στιγμιότυπο κτα΄τη διάρκεια παλαιότερης συνεδρίασης του ΠΑΣΟΚ

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  • Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, χαρακτήρισε άστοχες τις δηλώσεις τόσο του κ. Δούκα όσο και της κας Διαμαντοπούλου.
  • Τόνισε ότι οι θέσεις του κόμματος εκφράζονται μέσω των οργάνων του ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα του Πολιτικού Συμβουλίου.
  • Ο χειρισμός τυχόν διαγραφών ανήκει αποκλειστικά στον πρόεδρο του κόμματος.
  • Ο Βαρδακαστάνης κάλεσε όλα τα μέλη να τηρούν πλήρως τις αποφάσεις του συνεδρίου και να επικεντρώνονται στον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ.
  • Οι δηλώσεις που απομακρύνονται από τη στοχοπροσήλωση θεωρούνται εκτός γραμμής και θα κριθούν από τον δημοκρατικό λαό της χώρας.
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Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, σχολίασε την αντιπαράθεση Δούκα - Διαμαντοπούλου και τις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

«Όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κ. Δούκα, είπα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση και το επαναλαμβάνω. Το ίδιο ισχύει και για την δήλωση της κας Διαμαντοπούλου, γιατί επαναφέρει τη συζήτηση στο θέμα. Υπ' αυτή την έννοια, είναι άστοχη δήλωση, ακόμα κι αν στο περιεχόμενό της υπάρχουν κάποια σοβαρά στοιχεία, όπως ίσως και στον κ. Δούκα. Ωστόσο, υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟΚ που είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους εντός του Πολιτικού Συμβουλίου», τόνισε ο Βαρδακαστάνης μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.

Σε σχέση με το θέμα των διαγραφών, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι: «Αυτά τα χειρίζεται ο πρόεδρος. Αν είναι να γίνει κάτι, θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Εγώ δεν μπορώ να μιλώ για πράγματα που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση, είναι εκτός γραμμής».

Για το ενδεχόμενο διαγραφών, απάντησε «αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος» συμπληρώνοντας πως «δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής.

Η προσπάθεια του προέδρου και περίπου όλων των στελεχών είναι να αναδείξουμε τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις μας για να γίνει συζήτηση επί των προτάσεων που αφορούν την ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας. Κατά καιρούς έχουμε δηλώσεις που λοξοδρομούν τα πράγματα. Εγώ ως γραμματέας του κόμματος έχω μια υποχρέωση να καλέσω όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Αν δεν ευθυγραμμίζονται θα κριθούν από τον δημοκρατικό λαό της χώρας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν υπάρχει θέμα διαγραφών, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ αφού επισήμανε ότι «αυτά τα χειρίζεται ο πρόεδρος. Αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος», συμπλήρωσε ότι «δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής»

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