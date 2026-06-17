Νέα σκληρή αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ για τις συνεργασίες: Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα

Ακόμη μια σκληρή αντιπαράθεση είχαμε στο ΠΑΣΟΚ με πρωταγωνιστές ξανά τον Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου. Όλα ξεκίνησαν μετά το σχόλιο της δεύτερης για τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων, στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ.

Ο Δούκας είχε δηλώσει πως σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να έρθει σε διάλογο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον προοδευτικό χώρο ευρύτερα, για να διερευνήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Κατά την παρουσία της σε τηλεοπτικό πλατό, η Άννα Διαμαντοπούλου σχολίασε την συγκεκριμένη άποψη ως «γελοία προσέγγιση» .

«Αυτό το θέμα, το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε', είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ» είπε χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, η Αν. Διαμαντοπούλου έκανε θετικά σχόλια για την κυβέρνηση, όσον αφορά την δημοσιονομική πολιτική της και στην εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό, κάτι που επίσης δεν άφησε ασχολίαστο ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας - αυτό πρέπει να το παραδεχθώ- αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο» είπε.

Σκληρή απάντηση Δούκα

Απαντώντας στο σχόλιό της, ο Χάρης Δούκας χρησιμοποίησε σκληρό τόνο, λέγοντας πως η Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη ΝΔ και την ίδια ώρα σχολιάζει ως «γελοίες» τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.

«Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.

Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο» έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.



Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις… — Haris Doukas (@h_doukas) June 17, 2026

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