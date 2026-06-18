Νέο μέτωπο στο ΠΑΣΟΚ: Διαμαντοπούλου και Δούκας ανταλλάσσουν κατηγορίες για... «γελοιότητες»

Snapshot Η αντιπαράθεση μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα στο ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται σε διαφωνίες για συνεργασίες με προοδευτικές δυνάμεις και την αξιολόγηση της κυβέρνησης ΝΔ.

Η Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε «γελοία» την πρόταση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και επαίνεσε τη διαχείριση των δημοσιονομικών από τη ΝΔ.

Ο Δούκας απάντησε ότι οι απόψεις της Διαμαντοπούλου δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και άφησε υπόνοιες για πιθανή προσέγγιση της με τη ΝΔ.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να παρέμβει άμεσα στην κόντρα για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση και επισημαίνει την ανάγκη ενότητας και επικοινωνίας των προτάσεων του κόμματος.

Η εσωκομματική σύγκρουση προκαλεί αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη, ειδικά ενόψει της δημοσκοπικής ανόδου της ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση. Snapshot powered by AI

Η εκεχειρία που επέφερε το Συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ έχει παρέλθει εδώ και εβδομάδες, όμως πλέον οι συγκρούσεις μεταξύ των κεντρικών στελεχών που έχουν αντιθετικές πολιτικές γραμμές φαίνεται πως περνούν σε νέα φάση κορύφωσης.

Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας ανταλλάσσουν από χθες κατηγορίες μέχρι και για «γελοίες» απόψεις με αποτέλεσμα να προκαλείται νέος πονοκέφαλος στη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία να ελπίζει η κόντρα να κοπάσει προτού χρειαστεί να παρέμβει η ίδια, καθώς τότε, οι αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει ίσως και να τραυματίσουν ακόμη περισσότερο το κόμμα.

Η αντιπαράθεση των δύο κεντρικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε όταν η κ. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε σε προηγούμενες δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί μελλοντικής συνεργασίας με τις προοδευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «γελοία προσέγγιση».

«Αυτό το θέμα, το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Οpen.

«Εάν η Αριστερά είναι αυτό που βλέπουμε, να φωνάζει ο κύριος Τσίπρας, να φωνάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να φωνάζει ο κύριος Βαρουφάκης και να λένε αυτά που λένε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή, για την ακρίβεια το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Έχουμε βάλει τις κόκκινες γραμμές μας, έχουμε καταθέσει τα, τα προγράμματά μας. Τώρα, αριστερά και δεξιά…», ανέφερε η κ. Διαμαντοπούλου απορρίπτοντας με ηχηρό τρόπο τις παρεμβάσεις Δούκα που είχαν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Αίσθηση προκάλεσε επίσης η θέση της πως η ΝΔ έχει διατηρήσει σε καλό επίπεδο τα δημοσιονομικά της χώρας, ενώ «και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας —αυτό πρέπει να το παραδεχθώ».

«Δεν εκφράζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ»

Ο δήμαρχος της Αθήνας δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, και με μια ηχηρή ανάρτηση, άφησε υπόνοιες ακόμη και για προσέγγισή της με τη ΝΔ.

Λαμβάνοντας αφορμή από τα τελευταία περί δημοσιονομικών και εξωτερικού, ο Χάρης Δούκας σχολίασε ότι «οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ».

Η κορύφωση του σχολίου του κ. Δούκα όμως αφορούσε και την κριτική που του είχε ασκήσει η Άννα Διαμαντοπούλου: «Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο», είπε χαρακτηριστικά, ουσιαστικά αποδίδοντάς της πολιτικούς στόχους με τη ΝΔ.

Αποστάσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη

Η κατάσταση που διαμορφώνεται με τις κόντρες κεντρικών στελεχών, ιδιαίτερα σε ένα πολιτικό περιβάλλον που δεν είναι θετικό για το ΠΑΣΟΚ που βλέπει την ΕΛΑΣ να εδραιώνεται δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, προκαλεί έντονη αμηχανία και προβληματισμό στη Χαριλάου Τρικούπη.

Για τον λόγο αυτό φαίνεται να παίρνει αποστάσεις από την κόντρα, καθώς εάν η ηγεσία παρέμβει θα φανεί να παίρνει θέση υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, γεγονός που θα την υποχρεώσει στη λήψη μέτρων. Άλλωστε δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τις προειδοποιήσεις δε θα υπάρξει ανοχή σε δημόσιες παρεκκλίσεις από την κεντρική γραμμή του κόμματος και σε αντιπαραθέσεις.

«Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία περιμένουν από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ», σχολιάζουν πηγές του κόμματος, με την άρρητη ελπίδα η κόντρα να κοπάσει γρήγορα και χωρίς νέα «επεισόδια».