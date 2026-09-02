Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο

Snapshot Συνελήφθη 47χρονος στη Θεσσαλονίκη για πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο, που σχετίζονται με οικονομικές διαφορές.

Ο 30χρονος τραυματίστηκε στο πόδι από καραμπίνα και ξυλοκοπήθηκε, ενώ μία 48χρονη περαστική τραυματίστηκε ελαφρά από σκάγια.

Στο όχημα του 47χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα μη πυροδοτημένα φυσίγγια καραμπίνας και μία ξύλινη βέργα.

Η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους άλλους δύο δράστες και συνεχίζει τις έρευνες για τη σύλληψή τους.

Ο 47χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με δικογραφία, ενώ ο 30χρονος παραμένει νοσηλευόμενος. Snapshot powered by AI

Ένας 47χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας των αστυνομικών της ΟΠΚΕ για την υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο ξέσπασε όταν ο 47χρονος, μαζί με δύο ακόμη εμπλεκόμενους, έφτασαν έξω από το σπίτι ενός 30χρονου με δύο οχήματα. Αφορμή για την επίθεση φαίνεται πως ήταν οικονομικές διαφορές.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο ένας από τους δράστες πυροβόλησε τον 30χρονο στο πόδι με καραμπίνα, ενώ ένας δεύτερος εμπλεκόμενος ξυλοκόπησε το θύμα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Από τα σκάγια τραυματίστηκε ελαφρά και μία 48χρονη περαστική, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το όχημα του 47χρονου, εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα μη πυροδοτημένα φυσίγγια καραμπίνας, καθώς και μία ξύλινη βέργα.

Η ταυτότητα των άλλων δύο δραστών έχει ήδη εξακριβωθεί από την Αστυνομία και βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ο 47χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Ο 30χρονος τραυματίας παραμένει και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

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