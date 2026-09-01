Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 30χρονο - Αναζητούνται οι δράστες

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Δενδροποτάμου

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 30χρονο - Αναζητούνται οι δράστες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη, δύο άτομα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν 30χρονο στη γάμπα.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 9 το βράδυ στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
  • Οι δράστες που επέβαιναν σε όχημα αναζητούνται από τις αρχές.
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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα, πυροβόλησαν 30χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα.

Οι δράστες αναζητούνται.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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