Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 30χρονο - Αναζητούνται οι δράστες

Snapshot Στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη, δύο άτομα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν 30χρονο στη γάμπα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 9 το βράδυ στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Οι δράστες που επέβαιναν σε όχημα αναζητούνται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα, πυροβόλησαν 30χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα.

Οι δράστες αναζητούνται.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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