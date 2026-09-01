Νέα στοιχεία για το δυστύχημα στη Λ. Αλεξάνδρας: Αναστροφή έκανε η μηχανή με τις δύο γυναίκες

Snapshot Η μηχανή με τις δύο γυναίκες έκανε αναστροφή πριν συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με τη μηχανή του 51χρονου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε τον θάνατο και των τριών επιβαινόντων, δύο γυναικών και ενός άνδρα 51 ετών.

Οι αρχές εξετάζουν το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να αποσαφηνίσουν τα δευτερόλεπτα πριν το δυστύχημα και τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών.

Υπάρχει αμφιβολία αν παραβιάστηκε κόκκινο φανάρι, καθώς δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η κατάσταση των φαναριών κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κανένα από τα θύματα δεν φορούσε κράνος κατά το τροχαίο. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα προκύπτουν για το τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς η έρευνα της Τροχαίας δίνει πλέον σαφέστερη εικόνα για την πορεία των δύο μηχανών πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δύο γυναίκες έκανε αναστροφή και ακολούθως συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη μηχανή που επέβαινε ο 51χρονος.

Η σύγκρουση των οχημάτων ήταν σφοδρότατη και είχε ως αποτέλεσμα τα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να αποσαφηνίσουν πλήρως τα δευτερόλεπτα πριν από την τραγωδία.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Η αναστροφή πριν από τη μοιραία σύγκρουση

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραΐλα.

Όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία η μηχανή που επέβαιναν οι δύο γυναίκες επιχείρησε αναστροφή. Το όχημα συγκρούστηκα πλαγιομετωπικά με την μηχανή που επέβαινε ο 51χρονος κατά τη διάρκεια του ελιγμού. Μετά τη σύγκρουση τα οχήματα ακολούθησαν ανεξέλεγκτη πορεία, πριν καταλήξουν σε σταθμευμένο ΙΧ.

Η σφοδρότητα του δυστυχήματος αποτυπώνεται και στα βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε ένα από τα πλάνα φαίνεται μία από τις μηχανές να σέρνεται πάνω στην άσφαλτο και να πετά σπίθες, ενώ σε άλλο καταγράφεται η πορεία των δικύκλων και τα δραματικά δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση. Στο σημείο έφτασε το ανακριτικό της Τροχαίας, με αίματα και συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί στον δρόμο.

Τι εξετάζεται για το φανάρι

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι τι συνέβαινε με τα φανάρια.

Στο πρώτο βίντεο φαίνονται δύο Ι.Χ. να κινούνται από το αντίθετο ρεύμα, ενώ σε πλάνο από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται πράσινο φανάρι. Το εν λόγω υλικό είχε οδηγήσει στην αρχική εκτίμηση ότι η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είχε πράσινο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν κάποιο από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα παραβίασε κόκκινο φανάρι με την Τροχαία να εξακολουθεί να εξετάζει το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.

Αυτόπτης μάρτυρας είχε περιγράψει τις στιγμές της σύγκρουσης λέγοντας: «Άκουσα τις ρόδες και μετά το τρακάρισμα και ήταν η μία κοπέλα κάτω εκεί. Η άλλη ήταν απέναντι και ο κύριος ο άλλος ήταν λίγο πιο κάτω. Άμα κάψει αυτό το φανάρι, άμα κάψει, κάψει αυτό ή αυτό γίνεται, γίνεται της κολασμένης».

Η εκτίμηση για τα κράνη και ταθύματα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αρχές εκτιμούν ότι κανένα από τα τρία θύματα δεν φορούσε κράνος. Νεκροί είναι ο 51χρονος που επέβαινε στη μία μοτοσικλέτα και οι δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο άλλο δίκυκλο. Η μία από τις δύο γυναίκες ήταν 27 ετών, ενώ τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν γίνει γνωστά.

Η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση, με τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας να αποτελούν κρίσιμο μέρος της έρευνας. Η αναστροφή της μηχανής με τις δύο γυναίκες αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα νέα στοιχεία για την ανασύνθεση του δυστυχήματος, ενώ οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν την ακριβή πορεία και ταχύτητα των δικύκλων, καθώς και τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο τριών ανθρώπων.

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