Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα - Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες

Στη μία μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο γυναίκες, μία εκ των οποίων 27 ετών, και στην άλλη ένας 51χρονος άνδρας

Μιχάλης Παπαδάκος

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα - Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν ακαριαία σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στη συμβολή των οδών Βράιλα και Αλεξάνδρας στην Αθήνα.
  • Στη μία μοτοσυκλέτα επέβαιναν δύο γυναίκες, μία εκ των οποίων 27 ετών, και στην άλλη ένας 51χρονος άνδρας.
  • Η σύγκρουση πιθανόν προκλήθηκε από παραβίαση ερυθρού σηματοδότη από έναν από τους δύο οδηγούς.
  • Οι μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και προσέκρουσαν σε παρακείμενο ΙΧ αυτοκίνητο.
  • Η Τροχαία Αθηνών διενεργεί προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος.
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Δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Βράιλα και Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία τρία άτομα.

Στη μία μηχανή επέβαιναν δύο γυναίκες, μία 27χρονη κι άλλη μία αγνώστων λοιπών στοιχείων, ενώ στην άλλη μοτοσικλέτα επέβαινε ένας 51χρονος.

Το τραγικό συμβάν συνέβη περίπου στη μιάμιση τα ξημερώματα όταν σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δύο γυναίκες κατέβαινε την Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς Πατησίων, ενώ η έτερη εμπλεκόμενη μηχανή διέσχισε κάθετα τη λεωφόρο με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με μεγάλη σφοδρότητα και να καταλήξουν στο σημείο.

Πιθανότατα κάποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν και να προσκρούσουν σε παρακείμενο ΙΧ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας Αθηνών για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

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