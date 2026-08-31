Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τούμπαρε στην Αθηνών - Λαμίας - Απεγκλωβίστηκαν τρεις επιβάτες

Snapshot Ένα αυτοκίνητο ανετράπη στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα καθόδου κοντά στην είσοδο από Άγιο Κωνσταντίνο.

Οι τρεις επιβάτες απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η Πυροσβεστική παρενέβη μόνο για να ασφαλίσει το αναποδογυρισμένο όχημα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους επιβάτες.

Τα αίτια της εκτροπής του οχήματος παραμένουν άγνωστα. Snapshot powered by AI

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ρεύμα της καθόδου, όταν αυτοκίνητο ανετράπη.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα μόλις είχε εξέλθει από τη μεγάλη σήραγγα της Κνημίδας και στο ύψος που είναι η 1η είσοδος από Άγιο Κωνσταντίνο, από άγνωστη αιτία, εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε ανάποδα στο οδόστρωμα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Αμέσως σε Πυροσβεστική και Αστυνομία σήμανε συναγερμός, καθώς υπήρξαν φόβοι για εγκλωβισμένους.

Τελικά όλοι βγήκαν σώοι από το αυτοκίνητο και οι πυροσβέστες δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν κάποιο άτομο, παρά μόνο να σφαλίσουν το αναποδογυρισμένο όχημα.

Στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στους τρεις επιβάτες.

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