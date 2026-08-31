Τροχαίο στον Κηφισό - Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

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