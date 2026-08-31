Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Στο νοσοκομείο 24χρονη και το 4χρονο παιδί της
Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
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- Σοβαρό τροχα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην οδό Βόλου στη Λάρισα.
- Όχημα συγκρούστηκε με το πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.
- Τραυματίστηκαν μια 24χρονη οδηγός και το 4χρονο παιδί της.
- Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
- Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (31/08) λίγο μετά τις 8 στη Λάρισα και πιο συγκεκριμένα στην οδό Βόλου.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται όταν όχημα συγκρούστηκε με το πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος με αποτέλεσμα να ανατραπεί της πορείας του.
Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης τραυματίστηκε μία 24χρονη οδηγός καθώς επίσης και το 4χρονο παιδί της. Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:
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