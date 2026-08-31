Ιστορική ημέρα για τη Χίο: Θυρανοίξια για τον Άγιο Γεώργιο Συκούσης από τον Πατριάρχη Αλεξάνδρειας

Snapshot Ο ναός, με ιστορία από τον 11ο-12ο αιώνα, έχει υποστεί καταστροφές από πυρκαγιά και σεισμό και η αποκατάστασή του αποτελεί διάσωση σημαντικής θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η οικογένεια Βαφειά είχε καθοριστική συμβολή στην ανακαίνιση και τιμήθηκε δημόσια για την προσφορά της από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλίες ιστορικών και παρουσίαση παραδοσιακών χορών, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του ναού με την τοπική παράδοση και ιστορία.

Η επαναλειτουργία του ναού σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τη διατήρηση της πνευματικής ζωής και της πολιτιστικής μνήμης στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου Συκούση. Snapshot powered by AI

Σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης, συγκίνησης και υπερηφάνειας, ο ιστορικός Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Συκούσης άνοιξε και πάλι τις πύλες του στους πιστούς, ύστερα από την ολοκλήρωση της ανακαίνισής του. Το Newsbomb βρέθηκε στον Άγιο Γεώργιο Συκούση το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026, καταγράφοντας από κοντά μια ημέρα που ξεπέρασε τα όρια μιας θρησκευτικής τελετής και μετατράπηκε σε γιορτή μνήμης, πίστης και πολιτισμού για ολόκληρη τη Χίο.

Τα Θυρανοίξια και η Θεία Λειτουργία τελέστηκαν από την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄, παρουσία πλήθους πιστών, κατοίκων του χωριού, Χιωτών από κάθε γωνιά του νησιού, επισκεπτών και εκπροσώπων των τοπικών αρχών.

Από νωρίς το πρωί, ο Άγιος Γεώργιος Συκούσης πλημμύρισε από κόσμο. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έφτασαν στο χωριό για να βρεθούν μπροστά σε μια στιγμή που πολλοί περίμεναν επί χρόνια: την επιστροφή ενός Ναού-συμβόλου στην καθημερινότητα, στην πίστη και στη συλλογική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Ο ανακαινισμένος Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, φωτεινός και επιβλητικός, υποδέχθηκε και πάλι τους πιστούς του, κουβαλώντας πάνω του αιώνες ιστορίας. Για τους κατοίκους του χωριού, η ημέρα αυτή δεν ήταν απλώς η επαναλειτουργία ενός εκκλησιαστικού χώρου. Ήταν η αναβίωση ενός κομματιού της ταυτότητάς τους, ενός τόπου όπου γενιές Χιωτών προσευχήθηκαν, γιόρτασαν, πένθησαν και κράτησαν ζωντανή τη σχέση τους με την παράδοση.

Ένας Ναός με αιώνες ιστορίας

Η ιστορία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου ανάγεται στον 11ο και 12ο αιώνα. Συνδεδεμένος άρρηκτα με τη δημιουργία και την ανάπτυξη του οικισμού, αποτέλεσε για αιώνες σημείο πνευματικής αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή.

Η μοναστηριακή του παρουσία καταγράφεται ήδη από το 1518, ενώ στο πέρασμα του χρόνου ο Ναός δοκιμάστηκε σκληρά από ιστορικές καταστροφές. Η πυρκαγιά του 1821 και ο καταστροφικός σεισμός του 1881 άφησαν το αποτύπωμά τους στη μακραίωνη διαδρομή του.

Γι’ αυτό και η αποκατάστασή του έχει μια ξεχωριστή βαρύτητα. Δεν αφορά μόνο την ανακαίνιση ενός κτιρίου, αλλά τη διάσωση μιας ζωντανής μαρτυρίας της θρησκευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Χίου.

Η προσφορά της οικογένειας Βαφειά

Καθοριστική για την ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου υπήρξε η συμβολή της οικογένειας Βαφειά. Η προσφορά της συνέβαλε ουσιαστικά στην αναγέννηση του Ιερού Ναού και στην αποκατάσταση ενός μνημείου με ιδιαίτερη συναισθηματική και ιστορική αξία για τον Άγιο Γεώργιο Συκούση.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης απένειμε τιμητική διάκριση στον Νικόλαο Βαφειά, αναγνωρίζοντας δημόσια την πολύτιμη συμβολή του στην ανακατασκευή του Ναού.

Η απονομή αποτέλεσε μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της ημέρας. Το θερμό χειροκρότημα του κόσμου έδωσε στη βράβευση έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: την αναγνώριση μιας προσφοράς που δεν περιορίστηκε σε μια χορηγία, αλλά συνδέθηκε με την έμπρακτη αγάπη για τον τόπο, την ιστορία και την πνευματική του συνέχεια.

Ιδιαίτερα συγκινημένη ήταν και η Νινέττα Βαφειά, η οποία, μετά την τιμητική διάκριση του συζύγου της, μίλησε με θερμά λόγια για τον Ιερό Ναό και τον Άγιο Γεώργιο Συκούση. Αναφέρθηκε στην ξεχωριστή ομορφιά, την ιστορία και τη μοναδική φυσιογνωμία του χωριού, αναδεικνύοντας τον βαθύ συναισθηματικό δεσμό της οικογένειας με τον τόπο.

Ιστορία, πνευματικότητα και παράδοση

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι των αρχών και των θεσμών της Χίου, τιμώντας μια ημέρα με έντονο θρησκευτικό, ιστορικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Μετά το πέρας των εκκλησιαστικών και τιμητικών εκδηλώσεων, τον λόγο πήρε ο Φιλόλογος – Ιστορικός και Director του The International Hellenic Prize, Μιχάλης Μόσχος, προσθέτοντας με την παρέμβασή του μια σημαντική ιστορική και πνευματική διάσταση στην ημέρα.

Ακολούθησε η ομιλία του Peter Sarris, Καθηγητή Ύστερης Αρχαιότητας και Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Μέσα από τη δική του επιστημονική προσέγγιση, ανέδειξε πτυχές της βυζαντινής και ιστορικής κληρονομιάς του τόπου, συνδέοντας τη μακρά πορεία του Αγίου Γεωργίου Συκούσης με το διαχρονικό χρέος διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής μνήμης.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούμας.

Η αυλαία της ημέρας έπεσε με μια ξεχωριστή παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τον Μορφωτικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου Συκούση. Οι χοροί, οι φορεσιές και οι μελωδίες έδωσαν έναν χαρούμενο και αυθεντικά χιώτικο τόνο στο κλείσιμο της εκδήλωσης, υπενθυμίζοντας ότι η παράδοση δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να αναπνέει μέσα στις κοινότητες και στους ανθρώπους τους.

Μια νέα αρχή για τον Άγιο Γεώργιο

Η επαναλειτουργία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Συκούσης δεν είναι μόνο η αποκατάσταση ενός σημαντικού θρησκευτικού μνημείου. Είναι μια νέα αρχή για έναν τόπο που κρατά ζωντανές τις ρίζες του και παραδίδει στις επόμενες γενιές ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας του.

Μέσα από την πίστη των κατοίκων, τη στήριξη των φορέων, την ιδιωτική προσφορά της οικογένειας Βαφειά και τη συλλογική αγάπη για τον τόπο, ο Άγιος Γεώργιος Συκούσης απέκτησε ξανά το πνευματικό του κέντρο.

Και καθώς οι καμπάνες του ιστορικού Ναού ήχησαν ξανά, το μήνυμα της ημέρας ήταν σαφές: η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά της Χίου παραμένει ζωντανή όταν οι άνθρωποι επιλέγουν να τη φροντίζουν, να τη θυμούνται και να τη μεταδίδουν.