Αίγιο: Συνελήφθη φυγάς με καταδικαστική απόφαση 6 ετών για επικίνδυνη σωματική βλάβη
Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ζακύνθου σε ποινή φυλάκισης έξι ετών για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης
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- Συνελήφθη στο Αίγιο ένας ημεδαπός με εκκρεμούσα δικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
- Η καταδίκη προέκυψε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ζακύνθου με ποινή φυλάκισης έξι ετών.
- Η σύλληψη έγινε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.
- Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις εισαγγελικές αρχές για εκτέλεση της ποινής του.
Στα χέρια των αστυνομικών αρχών έπεσε τα ξημερώματα ένας ημεδαπός στο Αίγιο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε σοβαρή δικαστική απόφαση.
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ζακύνθου σε ποινή φυλάκισης έξι ετών για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την εκτέλεση της ποινής του.
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