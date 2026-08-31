Θεσσαλονίκη: 38χρονος έπεσε και τραυματίστηκε κοντά στην πύλη 11 στο λιμάνι
Ο 38χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» για ιατρικές εξετάσεις
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- Ένας 38χρονος υπήκοος Τουρκίας έπεσε και τραυματίστηκε κοντά στην Πύλη 11 του λιμένα Θεσσαλονίκης.
- Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».
- Στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασής του.
- Την προανάκριση για το περιστατικό αναλαμβάνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
Πτώση 38χρονου, υπηκόου Τουρκίας, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/8), εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης, κοντά στην Πύλη 11.
Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» για ιατρικές εξετάσεις.
Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
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