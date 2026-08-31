Θεσσαλονίκη: 38χρονος έπεσε και τραυματίστηκε κοντά στην πύλη 11 στο λιμάνι

Snapshot Ένας 38χρονος υπήκοος Τουρκίας έπεσε και τραυματίστηκε κοντά στην Πύλη 11 του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασής του.

Την προανάκριση για το περιστατικό αναλαμβάνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Πτώση 38χρονου, υπηκόου Τουρκίας, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/8), εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης, κοντά στην Πύλη 11.

Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» για ιατρικές εξετάσεις.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

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