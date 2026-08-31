Σαντορίνη: Συνελήφθη 34χρονος για τέσσερις διαρρήξεις – Είχε αφαιρέσει πάνω από 28.500 ευρώ

Snapshot Συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός στη Σαντορίνη για τέσσερις διαρρήξεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις, με λεία πάνω από 28.500 ευρώ.

Κατά τη σύλληψή του, ο δράστης αντιστάθηκε και επιτέθηκε στους αστυνομικούς.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 4.345 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και τραπεζική κάρτα τρίτου προσώπου.

Εναντίον του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές.

Ο 34χρονος είχε εισέλθει και παρέμενε παράνομα στη χώρα και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου. Snapshot powered by AI

Τέσσερις διαρρήξεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις στη Σαντορίνη εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αναζητούνταν και για παρόμοιες υποθέσεις.

Η σύλληψη έγινε χθες, Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, ενώ σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παράνομη παραμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της άμεσης διερεύνησης σχετικών καταγγελιών, ο 34χρονος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από αστυνομικούς. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 4.345 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και τραπεζική κάρτα που ανήκε σε άλλο πρόσωπο.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 34χρονος αντιστάθηκε σθεναρά και επιτέθηκε στους αστυνομικούς, επιχειρώντας να ματαιώσει την προσαγωγή του.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από τις 21 έως τις 29 Αυγούστου 2026, ο συλληφθείς φέρεται να διέρρηξε δύο κατοικίες και δύο επιχειρήσεις στη Σαντορίνη, αφαιρώντας συνολικά χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 28.500 ευρώ.

Παράλληλα, από τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι είχε εισέλθει και παρέμενε παράνομα στη χώρα.

Ο 34χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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