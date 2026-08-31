Ζαχαράκη: 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α’ Δημοτικού μέσα σε μια δεκαετία

Snapshot Τα παιδιά που εγγράφηκαν φέτος στην Α’ Δημοτικού είναι κατά 30.000 λιγότερα σε σχέση με πριν μία δεκαετία.

Η μείωση των μαθητών αντικατοπτρίζει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Η αλλαγή στον αριθμό των μαθητών επηρεάζει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των σχολείων.

Οι μελλοντικοί υπουργοί Παιδείας θα πρέπει να διαχειριστούν ζητήματα όπως το μέγεθος των τάξεων.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων αποτελεί σημαντικό στόχο για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών. Snapshot powered by AI

Στην αποκάλυψη πως τα παιδιά που εγγράφηκαν φέτος στην Α’ Δημοτικού είναι κατά 30.000 λιγότερα, μέσα σε μια δεκαετία, προχώρησε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ.

Η υπουργός επισήμανε ότι μέσα σε μία δεκαετία αναμένεται να καταγραφούν περίπου 30.000 λιγότερα παιδιά που θα φοιτήσουν φέτος στην Α’ Δημοτικού, εξέλιξη που αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Κατά την εκτίμησή της μάλιστα, το γεγονός αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Όπως ανέφερε, η μείωση του αριθμού των μαθητών δεν αποτελεί μόνο δημογραφικό ζήτημα, αλλά συνδέεται άμεσα και με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων τα επόμενα χρόνια.

Η κ. Ζαχαράκη εκτίμησε επίσης ότι οι επόμενοι υπουργοί Παιδείας θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως το μέγεθος των τάξεων, καθώς η μεταβολή του μαθητικού πληθυσμού αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, στα ζητήματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνεται και η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών μέσα στις οποίες πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

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