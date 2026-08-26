Σχολεία: 21.000 μαθητές λιγότεροι σε τρία χρόνια λόγω δημογραφικού

Snapshot Τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές μέσα σε τρία χρόνια, κυρίως στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά.

Περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έκλεισαν μέσα σε τρία χρόνια λόγω μείωσης μαθητών.

Για το σχολικό έτος 2026 με 2027, το υπουργείο Παιδείας κατάργησε 75 σχολικές μονάδες, με τις περισσότερες στη Θεσσαλία.

Η μείωση μαθητών επηρεάζει πλέον και μεγαλύτερες πόλεις, όχι μόνο μικρά ή απομακρυσμένα χωριά. Snapshot powered by AI

Τον εκπαιδευτικό χάρτη μεταβάλλει η δημογραφική κρίση με τις ελλείψεις που καταγράφονται σε μαθητές να οδηγούν στο κλείσιμο σχολείων, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», μέσα σε μόλις τρία χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία.

Η μείωση των παιδιών σχολικής ηλικίας οδηγεί σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων και μέσα σε μόλις τρία χρόνια, περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν.

Μόνο για το σχολικό έτος 2026-2027, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση 75 σχολικών μονάδων, εκ των οποίων 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία. Οι περισσότερες καταργήσεις καταγράφονται στη Θεσσαλία, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο μικρά και απομακρυσμένα χωριά, καθώς η μείωση του μαθητικού πληθυσμού έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή και σε μεγαλύτερες πόλεις, γεγονός που δείχνει ότι η δημογραφική συρρίκνωση έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα και πάλι με το ρεπορτάζ, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι πλέον τόσο έντονη ώστε κάθε χρόνο χάνεται περίπου ένα τμήμα μαθητών από κάθε σχολείο.

Η τάση αυτή, που μέχρι σήμερα ήταν περισσότερο εμφανής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αρχίζει σταδιακά να επηρεάζει και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρότι ο αριθμός των λουκέτων στα γυμνάσια και τα λύκεια παραμένει περιορισμένος, η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού αναμένεται να δημιουργήσει μεγαλύτερες πιέσεις και σε αυτές τις βαθμίδες τα επόμενα χρόνια.

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