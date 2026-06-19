Δημογραφικό SOS: Η Ελλάδα πεθαίνει - Λιγότερες γεννήσεις, μεγαλύτερες μαμάδες

Snapshot Το 2025 καταγράφηκαν 65.594 γεννήσεις, μειωμένες κατά 4,2% σε σχέση με το 2024 και κατά 39% σε σχέση με το 2005.

Η ηλικία των γυναικών που αποκτούν το πρώτο παιδί μετατοπίζεται προς τα 40 και άνω, με τις γεννήσεις από μητέρες 40

49 ετών να έχουν υπερδιπλασιαστεί.

Οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 25

34 ετών μειώθηκαν σημαντικά, με 20.775 λιγότερες γεννήσεις στις ηλικίες 25

29 και 13.983 λιγότερες στις ηλικίες 30

34 σε σχέση με πριν από 20 χρόνια.

Η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια με αύξηση γεννήσεων (+2,5%) το 2025, ενώ η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και η Πελοπόννησος σημείωσαν σημαντικές μειώσεις.

Παρά τη μείωση των γεννήσεων, οι νεκρές γεννήσεις μειώθηκαν κατά 7,5%, δείχνοντας βελτίωση στην ποιότητα της μαιευτικής φροντίδας. Snapshot powered by AI

Σημαντική επιδείνωση στα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν στη χώρα μας αποκαλύπτει η νέα προσωρινή έκθεση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού το 2025.

Εκτός από τη διαρκώς μειούμενη τάση στις ετήσιες γεννήσεις και τη συνακόλουθη μείωση του πληθυσμού, βρισκόμαστε πλέον και ενώπιον νέων δεδομένων, που αλλάζουν άρδην τον δημογραφικό χάρτη της χώρας.

Η ηλικία που οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο τους παιδί μεταφέρεται ταχύτατα προς την τέταρτη δεκαετία τους, ενώ παράλληλα, μέσα στο κλίμα βαθιάς υπογεννητικότητας που σαρώνει σχεδόν όλη την επικράτεια, η Κρήτη αναδύεται ως η μοναδική εξαίρεση, καταγράφοντας αύξηση γεννήσεων.

Το πιο ισχυρό εύρημα της έκθεσης του 2025 είναι η διαπίστωση πως οι γυναίκες νεαρής ηλικίας δεν επιθυμούν, ή δεν μπορούν για κοινωνικο-οικονομικούς λόγους να κάνουν παιδιά.

Τα στοιχεία το αποδεικνύουν περίτρανα:

-Το 2005, οι γεννήσεις από γυναίκες 40-44 ετών ήταν μόλις 2.825 και από γυναίκες 45-49 ετών 263. Φέτος, τα νούμερα αυτά εκτοξεύτηκαν σε 5.780 και 1.115 γεννήσεις αντίστοιχα. Οι μητέρες άνω των 40 ετών, δηλαδή, υπερδιπλασιάστηκαν σε απόλυτους αριθμούς, την ώρα που οι συνολικές γεννήσεις στη χώρα κατά την τελευταία 20ετία μειώθηκαν κατά 40%.

– Σήμερα καταγράφονται 20.775 λιγότερες γεννήσεις από μητέρες ηλικίας 25-29 ετών σε σχέση με πριν από είκοσι χρόνια. Η απώλεια παραμένει σαρωτική και στην αμέσως επόμενη ομάδα των 30-34 ετών, η οποία μετρά 13.983 λιγότερες γεννήσεις.

Περνώντας στη γενική εικόνα, το ισοζύγιο των γεννήσεων στη χώρα μας έπεσε πολύ κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 γεννήσεων, σπάζοντας κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Καταγράφηκαν μόλις 65.594 γεννήσεις ζώντων παιδιών, μειωμένες κατά 4,2% (2.873 λιγότερα παιδιά) σε σχέση με το 2024.

Μέσα σε μία μόλις εικοσαετία (από τις 107.545 γεννήσεις του 2005), η χώρα σημείωσε «βουτιά» 39%.

Ακόμα και την τελευταία πενταετία (2020-2025), οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 22,6%, μετρώντας την «απώλεια» επιπλέον 19.170 παιδιών.

Ενθαρρυντικό στοιχείο παραμένει η πτώση κατά 7,5% στις γεννήσεις νεκρών βρεφών, γεγονός που πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης μαιευτικής φροντίδας παρά την αύξηση της ηλικίας των εγκύων.

Έκπληξη η Κρήτη

Η Αττική δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα με 1.007 λιγότερες γεννήσεις (-4,1%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (-5,8%) και η Πελοπόννησος (-8,2%). Η Κρήτη διαφοροποιείται με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς είναι η μοναδική από τις 13 περιφέρειες της χώρας που κατέγραψε θετικό πρόσημο. Για το 2025 σημείωσε αύξηση των γεννήσεων της τάξης του +2,5%, προσθέτοντας 129 περισσότερες γεννήσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

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