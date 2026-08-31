Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 51 ετών Τούρκου με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για σειρά αδικημάτων

Snapshot Συνεφθη στη Θελονίκη 51χρονος Τούρκος υπήκοος με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Τα αδικήματα περιλαμβάνουν διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό, παιδική πορνεία, μαστροπεία, λαθρεμπορία, κατοχή πυρομαχικών και παραβίαση κατοικίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία.

Στον αερολιμένα «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης συνελήφθη 34χρονος Ρουμάνος που διώκεται από τις Αρχές της Μολδαβίας με ευρωπαϊκό ένταλμα για κλοπή και ληστεία.

Ο 34χρονος Ρουμάνος θα οδηγηθεί επίσης στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος υπήκοος, 51 ετών, που αναζητείται από τις Αρχές της πατρίδας του με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για σωρεία αδικημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το διεθνές ένταλμα αναφέρεται στις εξής πράξεις: διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό, αδικήματα που αφορούν την παιδική πορνεία και την μαστροπεία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, καθώς και παραβίαση της κατοικίας.

Ο 51 ετών εκζητούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα έκδοσής του στην Τουρκία.

Στο μεταξύ, στον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 34χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, που διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Μολδαβίας για κλοπή και ληστεία. Όπως στην προηγούμενη περίπτωση, ο Ρουμάνος εκζητούμενος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και την έναρξη των διαδικασιών έκδοσης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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